Serena Williams om Zverev: – Jeg hadde trolig vært i fengsel

Den tidligere verdenseneren Serena Williams (40) tror hun ville blitt knallhardt straffet om hun hadde reagert som Alexander Zverev (24).

DOBBELTMORAL: Serena Williams mener det er en dobbeltmoral i hvordan situasjonen med Alexander Zverev ble håndtert.

28 minutter siden

Verdenstreer Alexander Zverev skapte store overskrifter da han gjentatte ganger slo mot dommerstolen etter å tapt en doublekamp i Mexican Open i Acapulco tidligere i år. Tyskeren fikk en bot på 40 000 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 359.000 norske kroner, for raseriutbruddet. Samtidig skulle ATP-touren undersøke saken nærmere, og tirsdag kom de frem til en konklusjon.

I en pressemelding skriver de at Zverev får en betinget straff. Hvis Zverev bryter regelverket på lignende vis før 22. februar neste år, vil tyskeren bli utestengt fra ATP-touren i åtte uker og bli ilagt en bot på 25.000 amerikanske dollar – rett i underkant av 225.000 norske kroner.

I et intervju gjort før Zverevs straff ble klar, ble tidligere verdensener Serena Williams spurt om hendelsen av CNN. Journalisten spurte da om det var noen forskjell i hvordan Williams tror hun hadde blitt behandlet om hun hadde gjort det samme som Zverev.

– Det er absolutt dobbeltmoralsk. Jeg hadde trolig vært i fengsel om jeg gjorde det. Bokstavelig talt, jeg tuller ikke, sier Williams i CNN-intervjuet.

– Når du ser andre ting som skjer på touren, så tenker du «hva om jeg hadde gjort det»? Til syvende og sist er jeg den jeg er. Jeg elsker den jeg er, og jeg elsker den påvirkningen jeg har hatt og har på folk, sier Williams.

MUNNHUGGERI: Serena Williams

Tennisstjernen påpeker også at hun selv har fått prøvetid. Det var etter semifinalen i US Open i 2009. Williams hadde da en fotfeil som førte til at Kim Clijsters fikk to matchballer, og langet ut mot linjedommeren.

Der skal hun sa sagt «hvis jeg kunne skulle jeg tatt denne ballen og stappet den ned i halsen på deg». Utbruddet førte til at Clijsters vant kampen.

Linjedommeren fortalte den gang til turneringsdommeren at Williams skal ha sagt at hun skulle drepe henne.

– Jeg sa ikke at jeg skulle drepe deg. Tuller du? Jeg gjorde ikke det, svarte Williams.

Hendelsen førte til at Williams de to neste sesongene hadde prøvetid i de fire Grand Slam-turneringene, og hun risikerte å bli nektet deltagelse i US Open og en bot på 175.000 amerikanske dollar hvis hun hadde et lignende raseriutbrudd.

Det stormet også rundt Williams i finalen i US Open i 2018. Williams fikk da poengstraff og langet ut mot dommeren.

– Jeg er ikke en juksemaker! Hvordan våger du å insinuere at jeg jukset? Du stjal ett poeng fra meg. Du er en tyv, sa Williams.