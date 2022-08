Ny jobb for OL-helten

Som idrettsstjerne, masterstudent og nybakt pappa har Jørgen Graabak en fyldig hverdag. Nå har han også fått en sivil jobb.

Skistjernen Jørgen Graabak ble oppringt på vei til jobb på Lerkendal. 31-åringen har en hektisk hverdag, nå også med en deltidsjobb.

23 minutter siden

LERKENDAL: – Hemmeligheten er å ha en tydelig og god struktur. Jeg er rå på å prioritere det som betyr noe. Da må jeg også tørre å gi litt faen.

Like etter at Jørgen Graabak ble OL-helt i Kina med to gull og et sølv, ble han pappa for første gang. Ved siden av kombinertsatsingen er han også masterstudent, og i midten av oktober flytter han til et nybygd hus på Melhus sammen med kjæresten Ida Bekken og lille Johannes.