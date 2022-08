Roser drastisk forslag: – Vi har tatt signalene og resignert, men denne nyheten er virkelig spennende

Kretsleder Torbjørn Mæhlumsveen i Sør-Trøndelag applauderer meråkerbyggens sammenslåingsønske. Nå oppfordrer han andre nordtrøndere til å si hva de mener.

Torbjørn Mæhlumsveen har lenge ønsket seg en superkrets. Nå får han støtte av IL Varden-leder Øyvind Slungård.

19 minutter siden

Da han ble valgt som ny sjef for Sør-Trøndelag skikrets for et drøyt år siden, var Torbjørn Mæhlumsveen tydelig: Han ønsket en ny superkrets bestående av Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Men stemningen i nord var lunken. Kretsleder Siv Jørgensen avviste at det var aktuelt.