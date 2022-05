Ny hekke-vår for Vukicevic: – Var ung og rå, nå er jeg eldre og litt klokere

BÆRUM IDRETTSPARK (VG) Vladimir Vukicevic har i det han runder 31 år en enkel forklaring på hvorfor han opplever en ny vår over korthekkene – med en rekke ferske personlig rekorder og landslagsplass for første gang i karrieren.

STILL GOING: Vladimir Vukicevic har ikke gitt opp toppidrettssatsingen på 110 meter hekk. Han er for øyeblikket kvalifisert for VM i Eugene i juli. Petar Vukicevic står fortsatt standhaftig ved sønnens side som trener. Bildet er fra en treningsøkt i friidrettshallen i Bærum idrettspark forrige uke.

– Det beste som har hendt min idrettskarriere er at jeg fylte 30 år, sier han.

Han fyller 31 den 6. mai.

For 10 år siden satte han norsk U23-rekord med 13,65 sekunder på 110 meter hekk i Helsinki-EM. I fjor høst satte han personlig rekord med 13,42 i Sveits, etter å ha satt norsk rekord fire ganger i det første pandemiåret 2020. Tidskravet for friidretts-VM i juli er 13,32, men han er for øyeblikket ranket som nummer 31 på listen «Road To Oregon» – og de 40 beste mennene på den får plass på korthekken i VM.

I praksis må Vladimir Vukicevic oppnå en liten håndfull gode tider og plasseringer i «gode» stevner for å kunne stå på startstreken i mesterskapet i Eugene i Oregon 15.–24. juli.

– For 10 år siden var jeg ung og rå. Nå er jeg eldre og litt klokere, og mer teknisk begavet. Jeg må løpe mer med hodet og være mer fornuftig på trening. Og jeg trener mindre. Det er nødvendig når man blir eldre, svarer han på spørsmål om årsakene til at han «på papiret» er 23/100 raskere enn han var i 2012.

HYPERTEKNISK: Vladimir Vukicevic mener han er blitt en klokere korthekkløper med årene.

Christina Vukicevic Demidov (34) er enig. NRKs friidrettskommentator mener broren tar lurere valg nå enn for fem år siden. Hun har den erfaringen selv, sier hun – at hun skulle lyttet mer til treneren og vært mer tålmodig.

– Kanskje 20-åringene også kunne lære av det. Ikke overdrive. Jeg tror ganske mange toppidrettsutøvere burde tenke lenger enn «fra i dag til i morgen», og da tenker jeg primært på skader, sier hun.

Christina Vukicevic Demidov la opp for seks år siden da hun ble gravid, etter lenge å ha slitt med skader. Hun var i mange år innehaver av den norske rekorden på 100 meter hekk med 12,74 sekunder.

ROSER BROREN: Vladimir og søsteren Christina Vukicevic sammen under en treningsøkt på Bislett høsten 2011. Hun mener broren tar smartere valg nå enn tidligere i karrieren.

For Vladimir Vukicevic dreier det seg også om livsvalg.

På 2010-tallet brukte han seks-syv år på å få seg en utdannelse. Med en bachelor i samfunnsøkonomi i banken, har han de to siste årene viet seg fullt ut til friidretten. Nå skal han, som han uttrykker det, prøve å gi gass for å se om det er noe mer i tanken.

– Fordi han har holdt på med for mange ting over flere år. Det går ikke å prestere hundre prosent på alle områder, sier Christina Vukicevic Demidov om grunnen til til at han er en «late bloomer».

Vladimir Vukicevic’ hovedmål er VM, en måned senere kommer EM i München (kval-krav 13.50 innfridd). Han har størst sjanse til å hevde seg i august, men understreker at nivået der ikke vil være særlig svakere enn i antagelig brennhete Eugene.

HEKK PÅ HELTID: Vladimir Vukicevic brukte i en årrekke mye tid på studier i kombinasjon med friidrettskarrieren. Nå satser han fullt og helt på det siste.

– Med 13,25 til 13,30 er du i finalen i VM. Med den tiden tar du medalje i EM, mener han.

Faren Petar Vukicevic (65) fungerer fortsatt som treneren hans.

– VM ser for øyeblikket lovende ut. Årsaken er enkel. I fjor fikk han en kontinuitet i treningen som han ikke har hatt før. Ni måneder uten avbrudd. Tidligere har det aldri vært mer enn tre måneder, før han er blitt skadet, sier Petar Vukicevic.

Han har i tillegg til treneransvaret for sønnen, landslagsløperen Line Kloster (32) og seks andre friidrettsutøvere i «stallen».

– Han er definitivt blitt raskere. Mer voksen i hodet, litt mer dedikasjon og kanskje mer spesifikk trening, tilføyer Petar Vukicevic når det gjelder Vladimirs ferske fremgang.

IKKE KASSERT: Vladimir Vukicevic «perset» med 13,65 på korthekken under ERM for 10 år siden. I fjor høst senket han den norske rekorden enda en gang – på kort tid – til gjeldende 13,42 sekunder.

Han måtte droppe inne-VM i Beograd i mars etter at han pådro seg en skade på baksiden av låret under en konkurranse i Sør-Afrika 25. januar. Sesongdebuten utendørs skal etter planen skje 28. mai i belgiske Oordegem, der han oppnådde 13,56 på samme tid i fjor.

I 2022 er han en 24 utøvere på friidrettsforbundets seniorlandslag, plassert i gruppen tekniske øvelser sammen med blant andre OL-gullvinner Karsten Warholm og OL-sølvvinner Eivind Henriksen. Ved ettertanke sier Vladimir Vukicevic at «det må være første gang» han er på landslaget.

– Bedre sent enn aldri, slår han fast.