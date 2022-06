Følg RBK og Ranheim direkte: Disse starter for Rosenborg

Ekeland prøver et innlegg fra venstre, men ballen går via Henriksen og inn til Hansen i mål.

Ekeland prøver et innlegg fra venstre, men ballen går via Henriksen og inn til Hansen i mål.

Kisa tatt kommandoen på Jessheim. To gode sjanser.

Holse er nede for telling, men kommer seg på beina igjen.

Holse er nede for telling, men kommer seg på beina igjen.

Hiim vinner ballen høyt og setter fart, men innlegget mot Ramsland er for upresist.

Hiim vinner ballen høyt og setter fart, men innlegget mot Ramsland er for upresist.

Ramsland presser høyt og vinner et firspark midt på banen.

Ramsland presser høyt og vinner et firspark midt på banen.

Skarsem kommer rundt til venstre, men innlegget klareres. RBK setter fart fra start her.

Skarsem kommer rundt til venstre, men innlegget klareres. RBK setter fart fra start her.

Vet ikke om storebror Tagset er på chatten, men forrige og gang lovte han at junior skulle trene sammen med han og lovte mange mål! Får håpe at treningen har startet☺️

Pereira kommer til innlegg og vinner et hjørnespark umiddelbart.

Pereira kommer til innlegg og vinner et hjørnespark umiddelbart.

Med et svekket lag i tillegg til svakt spill kan dette bli vanskelig nok.

Stiller vi med to keepere på benken?

DEL