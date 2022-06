Følg RBK og Ranheim direkte: Tunge forfall preger Rosenborg

Som nevnt scoret Ole Sæther tre mål i sist Eliteserie-runde, og det er en spiller å se opp for også i kveld. Selv med kun tre kamper fra start denne sesongen, har han scoret fem mål i serien, og vi snakker altså om en spiller i form. For Sandnes Ulf er det Ramsland som er toppscorer, og han har scoret seks mål på åtte kamper i OBOS-ligaen. Hvem som går seirende ut av den spissduellen blir også spennende og følge.

Rosenborg er nødt til å ta på seg favorittstempelet i kveld, og det skal normalt sett være en brukbar kvalitetsforskjell mellom lagene. Sandnes Ulf ligger på 6.-plass i OBOS-ligaen, og selv om drømmen er opprykk, er det uhyre jevnt rundt dem på tabellen. Med tre poeng opp til 3.-plass og tre poeng ned til 8.-plass er alle poeng viktige for Bjarne Berntsens menn. Formen er heller ikke super, der de på de to siste kampene har tapt mot Åsane og spilt uavgjort mot KFUM. Også Rosenborgs form er varierende, og de vinner, taper og spiller uavgjort litt om hverandre. Sist kamp vant de 3-1 hjemme mot KBK etter tre mål fra Ole Sæther. Den varierende formen plasserer dem på 6.-plass med fire poeng opp til Viking på 3.-plass.

