Formlaget Ranheim på skjema med opprykkssesongen: – Alle ser på tabellen

Etter lite spilletid i Brann og en litt ruskete fjorårssesong, er Christian Eggen Rismark tilbake som stopperbauta for Ranheim.

– Jeg føler at jeg har fått en tydelig rolle og et ansvar i år. Og da vokser man på det, sier Christian Eggen Rismark. I kveld møter Ranheim Åsane på bortebane.

6 minutter siden

– Du kan kanskje si at jeg spiller min beste fotball siden 2018. Uten at jeg føler at jeg har vært «outstanding», og uansett er det laget som presterer sammen. Men jeg føler at jeg har fått en tydelig rolle og et ansvar i år. Og da vokser man på det, sier Christian Eggen Rismark.

Fjoråret ble en skuffelse - både for Ranheim og for stopperen. Jakten på opprykk endte med 12.plass og Ranheim slapp inn flest baklengsmål av alle lagene i ligaen.