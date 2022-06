United uten spillerkjøp: – Det begynner å bli prekært

Tidligere Manchester United-manager Ralf Rangnick mente laget trengte 10 nye spillere. Foreløpig står de uten en eneste signering.

FRUSTRERENDE: Manchester United skuffet stort i sesongen som var. Starten på overgangsmarkedet har heller ikke vært mye å skryte av.

Som så mange sommere før blir Manchester United koblet til store navn. Darwin Núñez (22), Christian Eriksen (30), Frenkie de Jong (25) og Antony (22) er blant navnene som har vært flittig nevnt, men enn så lenge har ikke klubben som kom på 6. plass i Premier League signert en eneste spiller ennå.

– Det er viktig at spillere kommer tidlig inn til pre-season. Det er ikke heldig hvis United sin overgangssommer utvikler seg til å bli stress og kaos og påfølgende kritikk. Det er fortsatt tidlig, men det begynner å bli prekært, sier fotballkommentator i Viaplay Kasper Wikestad til VG.

NY MANAGER: Erik ten Hag skal lede Manchester United kommende sesong.

– Det haster en god del. Ordlyden da ten Hag skulle ta over var at de kanskje måtte ha en halv ny stall, og da bør hvert fall enkelte være på plass ganske snart, sier fotballkommentator i TV 2, Simen Stamsø-Møller.

Manchester United har ikke vunnet et trofé siden de vant Europa League i 2017. Flere av spillerne koblet til klubben har valgt andre arbeidsgivere.

Núñez valgte å dra til Liverpool i en avtale som skal ha en totalpakke på i overkant av en milliard kroner. Ifølge The Guardian skal også Eriksen ha sagt nei til å komme til klubben.

– Det er en helt ny tid. Tidligere kunne United plukke det de ville, sier Simen Stamsø-Møller.

MÅL: Darwin Núñez ble solgt fra Benfica. Han scoret i kvartfinalemøtet i Champions League mot sin nye klubb.

Forrige sesongs manager Ralf Rangnick mente at klubben trengte opp mot 10 nye spillere for å kunne hevde seg i toppen igjen. Den eneste forandringen enn så lenge er et managerskifte, inn portene har Erik ten Hag kommet.

– Det er helt umulig å si hvordan dette blir. At problemene er større enn å bare skifte manager tror jeg de siste ti årene tydelig har bevist, sier Wikestad.

AJAX-KJENNING: Barcelonas Frenkie de Jong fikk sitt store gjennombrudd under Erik ten Hags Ajax-styre.

Håpet om å sikre seg de Jong fra Barcelona og Antony fra Ajax er likevel ikke ute. Det skal nærme seg en overgang for vingen fra Ajax. Samtalene mellom Barcelona og Manchester United for de Jong skal være pågående.

– Den type de trenger aller mest er Frenkie, for å fylle rollen på midtbanen. Nemanja Matic har ikke fungert og Scott McTominay er kanskje ikke helt god nok for å være med på å ta steget helt opp, sier Wikestad.

TUNG BØR: Midtbanespillerne Nemanja Matic (t.v.) og Scott McTominay (t.h.) har fått mye kritikk for deres prestasjoner. Matić spiller neste sesong i Roma.

Stamsø-Møller mener det er helt nødvendig med store utskiftninger i spillertroppen, og kommer med en rangering over hva han synes er mest nødvendig:

Aller mest har de behov for en defensiv midtbanespiller. Declan Rice på West Ham hadde vært «tipp topp». De trenger en bedre midtstopper. Raphaël Varane og Harry Maguire har til tider vist at de kan fungere sammen, men det har etter hvert blitt tydelig at det ikke holder mål. En ny spiss. Cristiano Ronaldo er veldig bra, men de trenger en til. Det virker ikke som at Jadon Sancho og Marcus Rashford har det som skal til for å spille spiss på et virkelig topplag. En ny høyreback. Hverken Aaron Wan-Bissaka eller Diogo Dalot er gode nok.

Manchester United var hele 35 og 34 poeng bak Manchester City og Liverpool forrige sesong.

– De må lykkes på overgangsmarkedet for å kunne ta inn på dem, og for å kunne holde unna for Leicester og West Ham, sier Viaplay-kommentatoren.

LEGENDE: Sir Alex Ferguson vant Premier League 13 ganger med klubben. Her fra hans siste sesong som manager i 2013.

De er likevel ikke i tvil om at klubben som har vunnet ligaen 20 ganger vil komme tilbake til gammel storhet.

– De har jo alle forutsetninger for å komme tilbake til der de var. Vi skal ikke glemme at de for et drøyt år siden var nummer to på tabellen, sier Wikestad.

– Jeg tror bunnen er nådd for United. Jeg tviler på at United kommer til å være så lavt nede som de har vært nå, sier Stamsø-Møller.