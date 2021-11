Jenteløft gir økonomisk suksess

BEITOSTØLEN (Aftenposten): Kombinert kvinner var helt til i fjor en bortgjemt og bortglemt idrett. Helt til tre norske jenter ble historiske i Oberstdorf.

Gyda Westvold Hansen er en av pionérene i kombinertsporten. Hun ble historiens første verdensmester og har bidratt til at hele det norske kombinertlandslaget har sunn økonomi.

Nå nettopp

Sportssjef for kombinert, Ivar Stuan, kunne før sesongåpningene slå fast at økonomien er god. Mens de fleste idretter klager og syter over pengemangel, er sportssjefen fornøyd. Han er klar på at kvinnenes inntog har bidratt til at kombinert har det helt greit økonomisk.

– Den trippelseieren i Oberstdorf betydde mye for oppmerksomheten. Det er helt klart at vi nå har jentene med i laget har bidratt positivt økonomisk for oss. Sponsorene har vært helt fantastiske og ønsker å være med på jentesatsingen, sier Ivar Stuan.