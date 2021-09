Lewis Hamilton: Raskeladden

Lewis Hamilton har kjempet tøffe kamper både på og utenfor banen. I dag står mye på spill for superstjernen som har nådd toppen mot alle odds.

Han har allerede passert 100 ganger i beste startspor, og nå mangler han kun én enslig seier på å klare 100 løpsseirer.

Den kan komme allerede denne helgen – når Formel 1-sirkuset er tilbake i Nederland for første gang på 36 år.

Samtidig er det nok ikke det Lewis Hamilton tenker mest på før søndagens start i Zandvoort. Lewis Hamilton er mest opptatt av hvordan han skal klare å holde Max Verstappen bak seg.

Dermed kan Hamilton vinne sin femte strake VM-tittel – og den åttende totalt.

Om han klarer det, vil han ligge alene på topp gjennom historien. I øyeblikket står både Hamilton og legenden Michael Schumacher med syv gull.

Men Verstappen har gjennom hele sesongen vist at de kommer til å bli to om dette. I 2021-sesongen har vi for første gang på lenge, lenge i Formel 1 opplevd en skikkelig duell mellom to førere fra ulike team. Og duellen vil trolig fortsette til siste målflagg i desember.

Hamiltons første seier kom i 2007, i Canadas Grand Prix. Men det ser ikke ut til at den 36 år gamle briten har noen planer om å henge rattet på en spiker. Det kan fortsatt bli mange champagnefeiringer for raskeladden – som kjørte seg fra kummerlige kår i oppveksten til en karriere som er virkelig fet.

Han er født et halvt år etter OL i Los Angeles i 1984. Hjemme i England sitter pappa sammen med sin gravide kone og er ekstremt imponert over den høyreiste, elegante – og mange vil si omdiskuterte – friidrettsutøveren Carl Lewis, som kopierer sitt forbilde Jesse Owens og tar OL-gull i fire øvelser.

Da pjokken kommer til verden den 7. januar 1985, i hjertet av Hertfordshire nord for London, klarer pappa Anthony å overbevise mamma Carmen om at gutten bør hete Lewis Carl – med etternavnet Hamilton.

Men oppveksten blir ikke så lett. Lewis' foreldre blir separert da han er to år, og han bor først hos mamma og halvsøstrene Nicola og Samantha. Da han blir 12, flytter Lewis til faren, stemor Linda og halvbroren, den to år yngre, cerebral parese-rammede Nicholas.

Pappa Anthony har allerede mange år tidligere, da gutten var seks, kjøpt den første gokarten til Lewis.

Anthony må ha opptil tre jobber samtidig, men er samtidig alltid på plass når sønnen skal kjøre løp.

Nicholas er også viktig. Han er med på de fleste stevnene, og Lewis triller ofte lillebroren i rullestol rundt i depotet mellom slagene. Det gjør han fortsatt den dag i dag – under Formel 1-stevnene.

Det første steget mot motorsportens superklasse tar han bare ti år gammel. Lewis Hamilton får øye på Ron Dennis, McLaren-lagets legendariske teamsjef, under en motorutstilling i London. Gutten går bort til Formel 1-bossen og ber om autografen. Men han nøyer seg ikke med det:

«Hei, jeg heter Lewis Hamilton. Jeg vant det britiske mesterskapet, og en dag skal jeg kjøre dine biler.»

I autografboken skriver Ron Dennis:

«Ring meg om ni år – så skal vi snakke nærmere om det da.»

Det skal slett ikke gå ni år før de møttes igjen. McLaren-teamet velger å skrive en kontrakt med Lewis Hamilton allerede da han er 13 år. Han blir en del av deres talentprogram, noe som betyr at han får verdifull støtte fra det legendariske Formel 1-teamet opp gjennom tenårene – på akkurat samme måte som norske Dennis Hauger i dag har det med Red Bull.

Ved inngangen til 2007 er han klar for sin Formel 1-debut, 23 år gammel.

McLaren får igjen for satsingen. Allerede i sin første tar Lewis sølv. Året etter tar han VM-tittelen, som tidenes yngste mester den gang.

Resten er historie. Ingen har vunnet flere VM-løp. Og bare Michael Schumacher kan altså måle seg i VM-titler.

Lewis Hamilton regnes som en velsignelse for Formel 1-sporten. Ikke bare fordi han fremstår som en trollmann bak rattet. Og heller ikke bare på grunn av hudfargen – i en sport som er kraftig dominert av hvite.

Lewis Hamilton er fremfor alt gutten som kommer fra et helt vanlig hjem, med en far som jobbet på Londons kjente undergrunnsbane, og som like gjerne kunne ha vært naboen din.

I motsetning til så mange andre i motorsporten har han ikke kommet dit han er takket være pappas millioner. Derfor er han elsket av et stort publikum.

Han uttalte seg nylig kritisk om milliardærsønnene som kjøper seg plass bak rattet. 20 personer – det er åpent for begge kjønn – får kjøre Formel 1.

I årets VM-serie har tre av førerne fedre som betaler for plassene: Nicholas Latifi (Williams) og Lance Stroll (Aston Martin) fra Canada – samt russiske Nikita Mazepin (Haas).

– Formel 1 er blitt en milliardær-gutteklubb, uttalte Hamilton i et intervju med spanske AS.

– Oppveksten i en normal arbeiderklassefamilie ville gjort det umulig for meg å ta seg hit i dag. De jeg kjemper mot, har så mye mer penger. Vi må jobbe for å forandre sporten, så den blir mer tilgjengelig, for både rike og de med en mer normal bakgrunn.

Men også Lewis Hamilton er omstridt. Det begynner allerede i debutsesongen, da han nekter å være «hjelperytter» for daværende verdensmester Fernando Alonso. Og i en periode er han nærmest i krig med daværende Mercedes-kollega Nico Rosberg.

Hamilton er blitt superstjerne i Formel 1, men det kunne faktisk ha vært i fotball. Som gutt spiller han på samme lag som den senere Manchester United-stjernen Ashley Young og regnes som et bra talent.

Ellers digger han reggaemusikk, er tatovert over hele kroppen og elsker svære gullsmykker.

Og kjærlighetslivet? Tja, det har mange gitt opp å følge med på.

Det handlet lenge om Nicole Scherzinger, den tidligere Pussycat Dolls-damen som Lewis i mange år hadde et turbulent på/av-forhold til.

Siden er han blitt linket til diverse kvinner i engelske medier, sist en russisk modell. Selv har Lewis Hamilton en gang sagt at kjærlighetslivet hans er «ikke-eksisterende».

Derimot er han svært aktiv mot rasisme. Da George Floyd-saken dukker opp, går Hamilton knallhardt ut mot dem i Formel 1 som ikke protesterer mot politiovergrepet.

«Jeg ser de av dere som forblir tause, noen av dere de største stjernene, likevel forblir dere tause midt i urettferdigheten», skriver Hamilton på Instagram.

«Ikke ett tegn fra noen i bransjen min – som selvfølgelig er en hvit-dominert idrett. Jeg er en av de få svarte, men står alene.»

I vår erklærer Hamilton at kampen mot rasismen er noe av det som driver ham videre. At han blir glad av å se de steg som hans eget Mercedes-team gjør for å bli mer inkluderende og mangfoldig.

Men samtidig er det en lang vei å gå, mener han. Hamilton antyder at et ønske om å være med på denne veien kan føre til at han fortsetter å kjøre Formel 1 lenger enn han egentlig hadde planlagt.

Foreløpig har han ikke sagt noe om når han har tenkt å legge opp. Nivået i 2021-sesongen tyder ikke på at det er noe umiddelbart behov for at han bør gi seg. I sommer skrev han dessuten under på en kontrakt som gjelder ut 2023.

Han tjener noe sånt som 675 millioner kroner i året, ifølge finansmagasinet Forbes. Det aller meste av dette kommer gjennom kontrakten med Mercedes, mens rundt en tidel kommer fra hans personlige sponsorer, som Tommy Hilfiger, Monster Energy og Puma.

Som så mange andre Formel 1-førere bor Lewis Hamilton i Monaco for å kutte skatten. Lite er kjent om hvordan han bor i fyrstedømmet, men avisen The Sun har skrevet at boligen har fire bad og en enorm terrasse på 300 kvadratmeter.

Lewis Hamilton har dessuten investert rundt 370 millioner kroner i en penthouse-leilighet i New York, ifølge The Sun. Har skal det være svømmebasseng, treningssal, squashhall, bibliotek, vinkjeller – og celebre naboer.

I London har han en villa, som skal være verdt 200 millioner kroner.

Lewis Hamiltons største triumfer i Formel 1:

Fra første meter som Formel 1-fører viste Hamilton muskler. I debutsesongen i 2007 fikk han fem strake pallplasser, og det var bare et tidsspørsmål før den første seieren skulle komme.

22-åringen var suveren på kvalifiseringen og holdt McLaren-Mercedes-kollega Fernando Alonso bak seg inn i første sving. Til tross for tre sikkerhetsbiler underveis holdt han hodet kaldt og vant foran Nick Heidfeld – i juni for 14 år siden:

Mange mener at denne seieren, på Silverstone, er Lewis Hamiltons største seier noensinne. På en ettermiddag der bilene seilte av banen i det kraftige regnet, holdt han både sin McLaren-Mercedes på asfalten og knuste absolutt alle rivalene – i sin første triumf på hjemmebane.

Bare to førere unngikk å bli forbikjørt av Hamilton med minst én runde: Nick Heidfeld og Rubens Barrichello – men også disse to var mer enn minuttet bak briten i mål, i den mest dominerende Formel 1-seieren på 13 år.

En taktisk blunder av McLaren-teamet gjorde at Hamilton i juli 2008 nær hadde mistet seieren i Hockenheim i Tyskland.

Da 17 runder gjensto av løpet, lå han bare som nummer fem. Men Hamilton plukket én etter én – og til slutt også brasilianerne Felipe Massa (Ferrari) og Nelson Piquet jr. (Renault).

Dermed vant briten løpet, som var blitt unødvendig spennende.

Det er ikke så lett å se for seg Lewis Hamilton som en underdog i Formel 1, men det var han faktisk da han i 2009 kom til Ungarn. Han hadde ikke vunnet et løp på ni måneder, og McLaren-Mercedes slet med å holde følge.

Hamiltons fire siste løp hadde endt med 12., 13., 16. og 18. plass. Han hadde ikke vært på pallen hele sesongen, og nå var det blitt slutten av juli.

På denne tiden ble det fylt drivstoff på bilene underveis, og det viste seg at teamet til Hamilton hadde gjort en genistrek med å starte med mye på tanken. Hamilton hadde bare åttende beste startspor, men holdt konkurrentene bak seg etter alle pitstoppene.

Kina-løpet var et av de få oppturene i Lewis Hamiltons trøblete 2011-sesong, der han bare endte som nummer fem i VM. Med noen heftige forbikjøringer overrasket han senere verdensmester Sebastian Vettel (Red Bull-Renault), som hadde vunnet de første løpene i sesongen.

Det ble noen nervepirrende sekunder før start, fordi McLaren-Mercedes fikk et problem med drivstoffet. Hamilton slapp så vidt å starte fra pitlane.

En perfekt tre-stopps strategi var nok til å utmanøvrere Vettel, som hadde tre stopp. Hamilton passerte ham i runde 52 av 56.

Mange stusset da Lewis Hamilton i 2013 byttet ut McLaren med det den gang relativt ubeskrevne Mercedes-teamet. Men Nico Rosberg hadde allerede vist at Mercedes hadde farten inne med to seire. Så var det klart for tiende VM-runde på Hungaroring.

Hamilton leverte sin første seier for «sølvpilene» med stil. Han var den første brite siden Stirling Moss til å vinne med en Mercedes. Nummer to var Kimi Räikkönen i Lotus og nummer tre Sebastian Vettel i Red Bull.

Dermed hadde Hamilton vunnet Ungarns Grand Prix fire ganger: 2013, 2012, 2009 og 2007 – likt med Michael Schumacher.

Det ble tidlig i sesongen klart at Mercedes hadde knekket koden med de nye Formel 1-reglene bedre enn noen andre, og det var mest snakk om hvem av de to Mercedes-førerne som skulle vinne:

Lewis Hamilton eller Nico Rosberg.

Hamilton tok en viktig seier mot lagkameraten da han vant i Bahrain, som var årets tredje løp. Hamilton tok fire strake seirer – etter at Rosberg hadde vunnet åpningen i Australia.

I forkant hadde det meste gått imot Hamilton. Han lå bak Sebastian Vettel i VM-sammendraget og hadde en forferdelig kvalifisering, som gjorde at han startet i spor 14. Han hadde tidligere aldri vunnet fra dårligere startspor enn sjette.

Men Hamilton stormet gjennom feltet og fikk en fordel av at Hockenheim-banen tørket opp, før rivalen Vettel skled ut og inn i dekkstablene.

Det var en fantastisk seier for Hamilton i Tyskland – og starten på en vanvittig sluttspurt som i 2018 ga VM-gull nummer fem.

Ferrari hadde vært raskere enn Mercedes hele helgen, og de italienske tifosis forventet å se Sebastian Vettel vinne med rød bil foran entusiastiske hjemmefans på Monza.

Men tyskeren og Hamilton kolliderte på åpningsrunden, og Vettel spant av banen (Vettel klaget, men dommerne mente det var en «racing incident»).

Hamilton leverte en sensasjonell forestilling der klimaks kom idet han passerte den andre Ferrari-føreren, Kimi Räikkönen, da ni runder gjensto. Hamilton ble pepet ut av Ferrari-fansen.

Selv sier han at denne seieren i Italia i 2018 er «helt der oppe».

Lewis Hamilton startet i pole position og tok en knusende seier på Yas Marina-banen i Abu Dhabi i november 2018. Etterpå markerte han på en måte som publikum aldri tidligere hadde sett:

Han rev av seg overdelen og feiret toppløs. Sebastian Vettel og Max Verstappen dusjet britens nakne kropp i champagne.

– Jeg har alltid hatt lyst til å juble på den måten, og jeg syntes det var et perfekt øyeblikk, forklarte Hamilton etterpå.

Max Verstappen debuterte i Formel 1 i 2015, og det ble etter hvert klart at han ville bli en utfordrer til Lewis Hamilton.

I Monaco Grand Prix i mai 2019 hadde de en av sine dueller. I runde etter runde viste Verstappen seg frem i sidespeilet til Hamilton og presset ham på en måte som fikk gamle Formel 1-kjennere til å tenke på Ayrton Senna vs. Nigel Mansell i 1992.

Hamilton hadde også en dekk-utfordring, men klarte å holde seg foran og vinne. (Verstappen mistet 2.-plassen som følge av en straff han pådro seg underveis).

Seieren kom samme uke som Hamiltons gode venn og mentor Niki Lauda gikk bort.

Michael Schumacher vant 91 løp i sin lange karriere. Mange trodde at aldri noen skulle slå det. Men i Portugals Grand Prix i 2020 passerte Lewis Hamilton den rekorden.

Rent sportslig var ikke den 92. seieren den mest minneverdige.

Hamilton hadde beste startspor, men ramlet ned til 3. plass etter et par runders kjøring. Han slet med å få grep på dekkene i starten, men fikk etter hvert opp dampen og passerte først Carlos Sainz, før han startet jakter på teamkollega Valtteri Bottas.

Hamilton kom seg enkelt forbi finnen og så seg aldri tilbake. Det ble dobbelt Mercedes-triumf.

RIVALEN: Max Verstappen og Lewis Hamilton etter Spania Grand Prix 2021.

I kvalifiseringen til Spanias Grand Prix i mai i år tok Hamilton sin historiske 100. pole position. Han var bare 0.036 sekunder raskere enn Verstappen. På Hungarorig snaue tre måneder senere kom nummer 101.

Hamilton er i en klasse for seg når det gjelder beste startspor. Michael Schumacher er nest best med 68, mens Ayrton Senna hadde 65 i sin karriere.

Selve løpet? Max Verstappen ledet i store deler, men Hamilton og Mercedes lyktes med sin strategi og vant.

Når Verstappen denne helgen skal ha hjemmebane på Zandvoort, ligger han fattige tre poeng bak Hamilton. Alt tyder på at dramaet kommer til å fortsette til siste slutt – i Abu Dhabi i desember.