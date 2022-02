Brann-talent klart for Bodø/Glimt – NFF gransker overgangen

Japhet Sery Larsen (21) skifter klubb fra Brann til Bodø/Glimt. Norges Fotballforbund (NFF) ser på om Brann kan ha brutt overgangsreglene.

Japhet Sery Larsen er meldt klar for Bodø/Glimt, men overgangen blir gransket av NFF.

NTB

6 minutter siden

Brann visste at det ville bli vanskelig å holde på den danske unggutten etter nedrykket fra Eliteserien, og onsdag bekreftes det at han er klar for Bodø/Glimt.

– Det hadde ikke vært mulig å hente ham til Brann uten en felles forståelse for at han kunne få reise videre om vi rykket ned, om det kom et tilbud som var bra både for oss og ham. Da Glimt kom på banen, ønsket Japhet å ta den muligheten, og vi har fått i havn en avtale som er bra for Brann, sier sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen.

Denne enigheten mellom Larsen og Brann skal bli gjennomgått av NFF, melder TV 2.

– NFF vil gjennomgå uttalelsene fra Brann og deretter vurdere hvorvidt vi ber Brann om en redegjørelse i anledning saken, skriver juridisk rådgiver Henrik Salveson i en epost til TV-kanalen.

Muntlige avtaler er i strid med overgangsreglene til Norges Fotballforbund. I reglementet står det:

« … Det kan heller ikke avtales begrensninger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb».