Her er Rekdals første RBK-ellever: 16-åring starter

Her er elleveren som er drillet oftest under Kjetil Rekdals første to uker.

16-åring som imponerer: Håkon Røsten starter etter alt å dømme mot Djurgården fredag.

3. feb. 2022 14:12 Sist oppdatert nå nettopp

MASPALOMAS: - Jeg tror tydelighet er viktig i starten. Så får balansere spilletiden litt fornuftig mot Djurgården, svarer Rekdal torsdag ettermiddag.

På direkte spørsmål om startelleveren i fredagens Adressa-sendte kamp (se laget lenger ned i artikkelen):