Rekdals første RBK-ellever: 16-åring kan starte

Her er elleveren som er drillet oftest under Kjetil Rekdals første to uker.

16-åring som imponerer: Håkon Røsten starter etter alt å dømme mot Djurgården fredag.

3. feb. 2022 14:12 Sist oppdatert nå nettopp

MASPALOMAS: 13. Det er antallet dager treneren har hatt på seg til å sette sitt preg på RBK før ilddåpen fredag.

Jo, det er «bare» en treningskamp, det Adressa-sendte oppgjøret mot Djurgården.