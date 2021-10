Trampeklapp for Maren Lundby i «Skal vi danse» lørdag: – Det er fortsatt vondt

FORNEBU (VG) Maren Lundby (27) dropper OL fordi hun ikke vil slanke seg på en uforsvarlig måte. Lørdag kveld svinger en emosjonell skihopper seg i «Skal vi danse».

Maren Lundby og Philip Raabe danser til «Smilet i ditt eget speil» i lørdagens «Skal vi danse». Bildet er fra generalprøven.

Det har vært en veldig spesiell uke for Lundby: Overfor NRK bekreftet hoppstjernen at hun ikke skal være med i OL i Kina. Hun åpnet opp om at hun sliter med vekten, og at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte inn mot mesterskapet.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sa en emosjonell skihopper til statskanalen.

I lørdagens «Skal vi danse» danset hun og partner Philip Raabe til «Smilet I Ditt Eget Speil». De var par nummer to ut på dansegulvet på Fornebu.

– Denne sangen passer veldig bra. Folk ser på deg og tror at du har det kjempefint, men innerst inne er du ikke helt fornøyd, sier Lundby på programmet.

– Jeg håper folk er fornøyd med at jeg er åpen om dette.

– Det er fortsatt vondt, men jeg tror fortsatt at det er dette valget, sier Maren Lundby om å droppe OL og resten av skisesongen.

– Du har gått til kamp mot pampene. Du har gått til kamp mot spisevegringen, sier dommer Morten Hegseth begeistret.

– Dette er en annen Maren enn jeg noen gang har sett. Dette er noe av det sterkeste jeg har sett på lenge.

Trine Dehli Cleve var veldig imponert over Lundbys dans denne lørdagen:

– Du har tatt katta ut av sekken denne uken, og du har tatt tyngden vekk fra dine skuldre. Dette er det beste jeg har sett av deg til nå.

Lundby og Raabe fikk sesongbeste av dommerne.

– Vi trodde at så mye aktivitet som det er i «Skal vi danse» kanskje kunne kanskje hjelpe til at det ble løst eller at prosessen hadde ført til at vi var på annet sted nå. Men dessverre lyktes ikke det, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

Dermed får Lundby ikke muligheten til å forsvare OL-gullet fra Pyeongchang i 2018. 27-åringen står også over resten av rennene i vinterens sesong.