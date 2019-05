Se, der løper lillebror!

Lars Christen Hausken (39) kom fra en skikkelig idrettsfamilie, men var han som sluttet å drive idrett, sluttet å trene som ung. Men nå har han funnet frem løpesko. Det som trigget ham var at konsernsjefen oppfordret de ansatte til å være med i Holmenkollstafetten. Han jobber i NorgesGruppen som stiller med 100 lag. De blir en del av en folkefest for breddeidretten hvor 50.000 skal løpe i Oslos gater.

Idretten dominerte i hjemmet

Han kommer fra en familie der to søstre har vært toppidrettsutøvere. Anne Margrethe Hausken Nordberg (43) er det fortsatt, og forbereder seg til VM i orientering til høsten.

Veslemøy Hausken Sjöqvist (46) representerte Norge i friidrett, men hun har gitt seg. Storesøster har flere NM-gull, men ble ikke verdensmester som den mellomste.

– Om søstrene mine maste på meg som yngre? Nei, de skjønte at det var en tapt sak, kommenterer han.

Fakta: Holmenkollstafetten Går lørdag 11. mai Norges største idrettsarrangement med over 50.000 deltagere Samler elite og mest bredde, ikke minst fra bedriftsidretten. Løperne fordeles i 26 klasser. I underkant av 3500 lag har 15 løpere på hvert lag. Minstealdre er 15 år. Alle kan finne en etappe. Friidrettslagene starter på Bislett, resten på St. Hanshaugen. Start fra klokken 14.30. Sistemann i mål ca. 18.30. Gulars herrer vant i fjor, BUL vant eliteklassen for kvinner.

Imponert over viljestyrken

– Når vi sier at lillebror aldri trener, så mener vi aldri, sier orienteringsløperen med store bokstaver.

Hun er nesten litt imponert over at han har holdt stand.

Vel – han var med i fotball, friidrett, langrenn og orientering da han var yngre hjemme på Karmøy, men minstemann var langt mer interessert i å synge.

– Jeg mener fortsatt at han har et kanonfint løpssteg. Det er synd og skam at han ikke brukte det. Vi var en idrettsfamilie, og han kom seg ut som 12-åring, ler orienteringsløperen.

Alle skjønte at musikken var det han likte best.

Hadde rytmen i kroppen

Lars Christen Hausken skulle komme til å utdanne seg til sanger, men valgte et annet hovedyrke. I dag er han likevel travelt opptatt, blant annet med koret Schola Cantorum, Opera til folket og Gamle Raadhus scene.

– Jeg har hatt like mye glede av musikken som de to andre har hatt av idretten. Jeg var flink til det jeg drev med. Folk er forskjellige, alle må ikke bli helt like, mener den yngste.

Han er imidlertid den i trioen som er mest opptatt av sport på TV, spesielt glad i håndball og friidrett.

I Holmenkollstafetten håper han å finne en viss rytme, men som han sier:

– Det blir litt mer fart enn krabbegir.

Han har tross alt ikke vært i slik aktivitet på 20–25 år, og innrømmer at det er litt tragisk.

Merker at nervene er der

Når de tre er på en liten oppvarmingsrunde på Sognsvann, får han noen tips fra de mer erfarne i familien.

– Ikke gå for hardt ut, maner storesøster Hausken Sjökqvist. Hun som i dag jobber i Norges Friidrettsforbund, skal selv være med på denne massemønstringen, i likhet med mannen sin.

Begge søstrene har for øvrig vært med på å vinne Holmenkollstafetten. Det kommer ikke til å skje med lillebror.

– Jeg er med for moro skyld.

Han gruer seg litt. Da han hentet T-skjorten som alle de 1500 ansatte i Norgesgruppen skal bruke, kjente han på den følelsen og tenkte: Hva har jeg gjort?

Han som jobber på hovedkontoret, i avdelingen Kategori og innkjøp, fant fort ut at han ikke kan trekke seg nå.

Han må stå løpet ut.