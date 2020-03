- Vi har hatt et møte med kommunedirektøren og kommuneoverlegen i dag, og de konkluderte med at det er ingen grunn til å stoppe det planlagte arrangementet, sier Erik Andresen, leder av organisasjonskomitéen for Raw Air i Granåsen.

Det betyr at kvinnenes og herrenes verdenscuprenn i hopp går som planlagt i Granåsen torsdag. Dermed har Trondheim kommune landet på et annet utfall enn Oslo gjorde i forkant av rennene i Holmenkollen i helgen som var.