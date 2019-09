NRK-profil mener denne egenskapen gjør Warholm til VM-favoritt

46,92 og 46,98. Både Karsten Warholm og Rai Benjamin brøt 47-sekundersgrensen og satte personlig rekord under Diamond League-stevnet i Zürich torsdag.

Warholms tid holdt til europeisk rekord og tidenes nest raskeste tid, 14 hundredeler bak Kevin Youngs 46,78 fra 1992.

Dermed ligger det an til å bli et VM med historisk høyt nivå på 400 meter hekk.

– Warholm er favoritt akkurat nå, men det er ikke med mange prosent på Benjamin. Benjamin gjør noen feil underveis, havner rett bak og kommer til Zürich (fra USA) bare to dager før løpet. Konkurransehodet til Karsten gjør at jeg holder han som knepen favoritt, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Stemmen er langt mer rolig enn torsdag kveld, da den sprakk i begeistring over Warholms enorme vinnertid.

– Jeg brukte litt tid på å lande. Det var fantastisk gøy å være til stede og få se noe sånt. Det er sjelden at nordmenn i friidrett bryter sånne grenser og tider som står så sterkt. Det var et øyeblikk for minneboken.

Har mer inne

Til tross for to knallsterke tider, mente både Warholm og Benjamin at de har mer å gå på.

– Jeg har jo en dritdårlig hekk ni da, så det gjør det jo bare enda verre. Vi gleder oss til neste gang, sa Warholm til NRK etter løpet.

Benjamin var heller ikke helt fornøyd.

– Det var et bra løp, men jeg disponerte det dårlig. Jeg åpnet ikke så bra, så jeg må jobbe med noen ting fremover.

I fjor smalt han plutselig til med tiden 47,02, under et college-mesterskap. Dermed meldte den - til da ukjente - amerikanske hekkeløperen seg på i verdenstoppen.

– Blir en outsider

Dét kan være nødvendig. For på startstreken i Doha venter en annen skummel utfordrer: Abderrahaman Samba. I likhet med Benjamin står han med 46,98 som personlig rekord. I fjor slo han Warholm i alle deres seks bataljer.

Samba har slitt med skader denne sesongen, og har ikke konkurrert i 400 meter hekk siden 18. mai. Daniel Wessfeldt, Sambas agent, sår tvil om mauritanieren som har endret statsborgerskap til qatarsk, blir i form til å utfordre Warholm og Benjamin i Doha.

– Status er at han har hatt problemer med hamstringen. Han har misset store deler av sesongen og ikke fått forberedet seg som han burde for å kunne konkurrere mot Warholm og Benjamin. Han blir en outsider. Det er ingen tvil om at Warholm og Benjamin er favoritter, sier Wessfeldt, og legger til:

– Det blir en kamp mot klokken. Det blir vanskelig å nå nivået han trenger for å være konkurransedyktig. Men han er et stort talent, og trenger ikke å trene mye for å kunne gjøre det bra.

Fakta: Resultater 2019, 400 meter hekk Karste Warholm: – 29. august, Zürich: 46,92. – 20. juli, London, 47,12. – 24. august, Paris, 47,26. Rai Benjamin: – 29. august, Zürich, 46,98 (pers). – 30. juni, Palo Alto, 47,16. – 27. juli, Des Moines, 47,23. Abderrahaman Samba: – 18. mai, Shanghai, 47,27. – 22. april, Doha, 47,51. – 21. april, Doha, 49,57.

– Kan bli verdensrekord og gull

De tre har ennå ikke møtt hverandre samtidig.

– Det blir superinteressant. Samba har ikke løpt mye i år, men han har ekstremt lyst til å være i bra form på hjemmebane. Benjamin og Warholm gjorde begge feil som tyder på at de har mer inne. Det blir et historisk bra nivå på øvelsen. Finalen er bare å merke seg med én gang, den vil man ikke gå glipp av, sier Post.

Han tror også Samba vil få det vanskelig med å komme i toppform på så kort tid.

– Det er langt fra ideelt. Han har løpt brukbart på flatt og han vet hva som skal til. Men å komme tilbake med manglende konkurransetrening blir ikke lett.

I fjor kom Warholm aldri nærmere Bamba enn 34 hundredeler. Men mye har skjedd siden den tid.

– Samba var en bedre hekkeløper i fjor. Det irriterte Warholm kraftig og har vært en stor motivasjon denne sesongen. Nå er Warholm i førersetet. Nå gjenstår supermøtet. Karsten har det mentale overtaket, mener Post.

Post tror at nivået på trioen kan føre til at vinnertiden også blir verdensrekord.

– Warholm hever seg når det blir ekstra trykk. Han er best når det gjelder. Nivået er så høyt at man kan risikere at det må en verdensrekord til for å ta gull.