LØRENSKOG: – Dette er et stort pluss for oss. Nå kan vi fortsatt trene mer enn de andre, sier Claus Ryste, sjef for norske toppalpinister.

– Vi vil ikke trene der hele tiden, men blir et viktig tilskudd, sier Eirik Myhr Nossum, hovedtrener for norske langrennsløpere på herresiden.

Innbygd vinter

Kan det være så lurt? Å bygge vinteren inn i tider hvor det ser ut til at vintrene slik vi husker dem, er i ferd med å forsvinne. Ja, sier investorer som fant tomt og en passende bakke på Lørenskog. Selv om både bygging, drift og transport til og fra anlegget setter sitt klimaavtrykk, det gjør alle slike bygg, så mener de at det faktisk kan være riktig å bure vinteren inne. Den gigantiske hallen formet som en stilisert isbre ned en åsside i Lørenskog, åpnet dørene denne uken.

– Jeg tenker ikke på at vi bygger vinteren inne. Vi tar inn over oss at det er større variasjon i temperaturene om vinteren. Det er et tillegg, og det må ikke sammenlignes med virkelig vinter ute. Det er noe som holder deg i gang når det er trasige forhold ute, sier entusiast og daglig leder for det nye anlegget Morten Dybdahl.

Dan P. Neegaard

På trening i hallen

Fredag ettermiddag lå «isbreen» innhyllet i tåke. Inne var det seks minusgrader. Bakkene lå flomlyshvite, preparert for proffer og amatører. Unge skiløpere fra Trondheimsklubben Freidig hadde en treningsøkt før rennhelg på Østlandet. I den kilometerlange langrennsløypa opphengt på en slags bro over alpinistenes tumleplass gikk entusiaster runde på runde.

Dan P. Neegaard

Skihallen på Lørenskog som bare har fått navnet Snø, er for alle. Samtidig ser de som kjemper om poeng i verdenscupen og unge lovende som vil bli gode, en unik mulighet til å trene på ski året rundt i nærheten av sitt hjem. En rekke unge utøvere vil i stedet for å dra på dyre samlinger i utlandet, kunne samles for litt mindre penger og litt mindre reising på Lørenskog.

Dan P. Neegaard

– Vi har brukt å dra til Nederland for å kjøre i en av skihallene der. De turene dropper vi nå, forteller Eirik Sem. Han er sportslig leder for de unge alpinistene fra Freidig Alpin i Trondheim. De unge lovende suste ned de 500 meterne med preppet snø og påsto at de var storfornøyd med treningsøkten.

Sem er klar på at det ikke kommer til å erstatte skikjøring på Juvassbreen i sommerhalvåret, men at det blir et viktig tilskudd som gir nye muligheter til relativt kortreist skitrening når det ellers ikke er snø.

Fakta: SNØ-fakta Åpnet onsdag denne uken Alpinbakke med lengde 500 meter og et fall på 80 meter. To nedfarter. En som er preparert for konkurransealpinister og en som er mykere preparert. Park for friskikjøring og snøbrett med bigjump, bokser og rails. Langrennsløype på 1 kilometer på en mesanin i taket. Blir utvidet til 1,6 kilometer tidlig på morgenen og under spesielle arrangement. Barnebakke. Restaurant, skiutleie, sportsbutikker og etter hvert hotell med mer enn 900 sengeplasser.

Langrenn er klar

– Dette blir en flott arena for oss, sier trener for det norske landslaget i langrenn Eirik Myhr Nossum.

Han har klart for seg allerede hvordan de nå skal utnytte det faktum at de har en mulighet til å gå på ski i nærheten av Oslo hele året.

– Vi slutter nok ikke å reise til Torsby og skitunnelen der for trening. Men dette vil være en fin erstatning i perioder uten snø, og så vil det være en mulighet til variasjon i grunntreningsperioden om sommeren og høsten.

Trene mer

Sportssjefen i alpint i Norges Skiforbund, Claus Ryste, er også meget fornøyd med at de nå får et helårsanlegg rett utenfor stuedøren. Så fornøyd at alpin har leid kontorer i forbindelse med anlegget.

– Det er skihaller mange steder i Europa. Det har vel ikke blitt brukt så mye av toppidretten som kanskje forventet, men vi ser på dette som en mulighet til å komme oss på ski i et område hvor vi ellers bor og trener, sier Ryste.

Han tror det også kan gi sportslig gevinst også for de aller beste alpinistene å kjøre i den 550 meter lange bakken. Det kan fort bli noen færre reisedøgn.

– Du kan si at vi kan stå mer på ski enn de andre. Det er en fordel. Vi kan trene mer enn andre. En treningsdag på 4000 meter på en bre koster så og så mye ressursmessig for kroppen. Innendørs i en hall på havnivå får du en helt annen belastning, sier Ryste til Aftenposten.

Ryste er også klar på at hallen kommer til å bli brukt til testing av utstyr. Robert Reid som er forskningssjef for det norske alpinlandslaget gleder seg stort over at de nå har fått et slikt anlegg for å teste både utstyr og teknikk er på plass.

Klimaavtrykket

Snøgrense og snøstabilitet har vært ett av klimaendringenes offer. Den daglige lederen er innforstått med at ingen bygg, heller ikke SNØ kommer unna et stødig klimaavtrykk. Men han mener at det er gjort alt for at dette skal bli så lite som mulig.

Dan P. Neegaard

– Vi bruker ikke mer energi enn et middels stort kontorbygg. All elektrisitet er ren energi fra Norge. Det brukes diesel på tråkkemaskiner, men vi håper at vi skal kunne ha elektrisk drevne maskiner etter hvert. Og alle varmen som genereres ved nedkjøling går inn i et fjernvarmeanlegg, sier Morten Dybdahl.

I tillegg kommer altså kortreiste treningsmuligheter for de beste.