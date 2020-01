– Jeg vet ikke. Jeg har ikke lagt inn i kalenderen at vi skal spille bronsefinale. Planen var at vi skulle stå i en finale på søndag. Nå må vi nullstille og gjøre litt andre ting, men først og fremst må vi få den skuffelsen ut av kroppen, for jeg tror vi alle er ganske tom og lei oss nå.

Det sier Sander Sagosen til Adresseavisens spørsmål om hvordan de norske håndballherrene skal klare å komme seg ovenpå igjen.