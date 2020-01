Med 21 verdenscupseire i karrieren, har Kristoffersen nå like mange som den norske alpinlegenden Kjetil André Aamodt.

– Nå har vi like mange verdenscupseire. Så skål, Kjetil, sa en meget blid Henrik Kristoffersen til NRK etter at seieren var et faktum.

Men seieren i Schladming kom ikke enkelt for Kristoffersen. Etter den første omgangen lå han på en annenplass, 14 hundredeler bak Marco Schwarz.

I den andre omgangen gjorde han også en gedigen feil i starten.

– At det går an å gjøre sånne feil og vinne skirenn, er sykehus, mente Kristoffersen.

Pier Marco Tacca / AP

Fikk ros av Aamodt

For 25-åringen kjempet seg tilbake, og hadde bestetid i mål.

Men på toppen av bakken i beryktede Schladming sto det østerrikske hjemmehåpet Marco Schwarz. Også han gjorde en feil i starten, og klarte ikke å ta igjen Kristoffersen.

Etter seieren dro Kjetil André Aamodt, nå NRK-ekspert, frem de store ordene om Kristoffersens prestasjon.

– Det er vanvittig. Det han gjør med den feilen og det å vinne her fire ganger, er utrolig godt gjort, sa Aamodt.

Første seier i samme bakke

Det var nettopp i Schladming eventyret om Henrik Kristoffersen på mange måter startet.

28. januar 2014, nøyaktig seks år siden, var han 19 år, 6 måneder og 26 dager. For første gang kjørte han med startnummer 1.

Etter førsteomgangen i 2014 lå tenåringen på en annenplass, kun ni hundredeler bak Mario Matt og kun syv hundredeler foran verdens beste slalåmkjører Marcel Hirscher.

Forspranget til Hirscher ble spist opp umiddelbart. Halvveis ned bakken, og på vei til brølet fra de rundt 50.000 fremmøtte, var han hele 57 hundredeler bak Hirscher.

Giovanni Auletta / AP

Tiden til Hirscher på 1.47,61 holdt på å renne ut, men på vei inn mot mål overrasket Kristoffersen alle, til og med NRK-kommentator Andreas Toft.

– Den tiden er ute, sa Toft like før Kristoffersen krysset mållinjen.

Så fikk NRK-kommentatoren sjokk. Til alles overraskelse kastet Kristoffersen seg over linjen, 18 hundredeler foran Hirscher.

– Han er foran. Han er foran. Hva er det som skjer på slutten der? nærmest skrek Toft.

Nå var det kun veteranen og hjemmehåpet Matt som kunne snyte Kristoffersen for hans første seier. Kun tre porter tok det før Matt hektet.

Kristoffersen seier i Schladming for seks år siden var den første norske seieren i slalåm på ti år. Ræling-løperen ble også tidenes yngste norske vinner i verdenscupen i alpint.

Siden 28. januar 2014 har ingen annen nordmann vunnet i verdenscupen i slalåm.

Tirsdag vant Kristoffersen verdenscuprenn nummer 17 i slalåm og sin 21. totalt.

DOMINIC EBENBICHLER / Reuters

Fakta: Dette er Henrik Kristoffersen verdenscupseire 1. 28.01.2014: Schladming (slalåm) 2. 16.11.2014: Levi (slalåm) 3. 14.03.2015: Kranjska Gora (slalåm) 4. 21.03.2015: Meribel (storslalåm) 5. 13.12.2015: Val d’Isere (slalåm) 6. 22.12.2015: Madonna di Campiglio (slalåm) 7. 10.01.2016: Adelboden (slalåm) 8. 17.01.2016: Wengen (slalåm) 9. 24.01.2016: Kitzbühel (slalåm) 10. 26.01.2016: Schladming (slalåm) 11. 11.12.2016: Val d’Isere (slalåm) 12. 22.12.2016: Madonna di Campiglio (slalåm) 13. 08.01.2017: Adelboden (slalåm) 14. 15.01.2017: Wengen (slalåm) 15. 24.01.2017: Schladming (slalåm) 16. 21.01.2018: Kitzbühel (slalåm) 17. 24.02.2019: Bansko (storslalåm) 18. 09.03.2019: Kranjska Gora (storslalåm) 19. 24.11.2019: Levi (storslalåm) 20. 22.12.2019: Alta Badia (storslalåm) 21. 28.01.2020: Schladming (slalåm)

Fra annenplass til første – igjen

Og det var nærmest som om historien fra seks år tilbake gjentok seg på nytt i tirsdagens kveldsrenn i Schladming.

Siden seieren i 2014, hadde Kristoffersen vunnet det prestisjefylte slalåmrennet ytterligere to ganger (2016, 2017).

Fra startnummer tre kastet Kristoffersen seg ut i det østerrikske tåkehavet. Nedover bakken lettet tåken, og folkehavet i bunnen kom nærmere og nærmere.

I mål var han igjen på en annenplass etter førsteomgangen. 14 hundredeler bak østerrikske Marco Schwarz.

Fakta: Henrik Kristoffersen: Alder: 25 år (født 2. juli 1994) Klubb: Rælingen Debut i verdenscupen: 11. mars 2012 i Kranjska Gora, Slovenia OL-medaljer: 1 sølv (storslalåm 2018) og 1 bronse (slalåm 2014) VM-medaljer: 1 gull (storslalåm 2019) Verdenscupen: 21 enkeltseire (17 i slalåm, 4 i storslalåm). Vant slalåmcupen i 2015/16. Aktuell: Tok tirsdag sin fjerde seier i Schladming-slalåmen. (@NTB)

LISI NIESNER / REUTERS

Igjen ble Kristoffersens forsprang spist opp i starten av den andre omgangen etter en kjempefeil. Men igjen kjempet Kristoffersen seg tilbake og kom i mål til bestetid.

Og igjen gjorde østerrikeren som sto alene igjen på toppen en feil som sikret Kristoffersen seier.

– Det er full gass uansett fra start til mål. Jeg kommer aldri til å gi meg uansett hva. Man kjemper til man dør, sa Kristoffersen til NRK.