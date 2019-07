– Jeg tror det er en fylling som har fått en sprekk. Så hver gang det kommer noe rett på nerven hver gang jeg drikker noe kaldt eller spiser verker det og iser noe sinnssykt. Så nå de bytter fyllingen blir det nok bedre, sier Kristoff til NRK.

Tirsdag brukte han hviledagen i Tour de France til å dra innom tannlegekontoret i Albi.

Han forteller at tannverket er noe han har kjent også tidligere, men at det har blusset opp under etapperittet.

– Det blir mye sportsdrikk i Tour de France, så da kan det være noe av sukkeret som treffer nerven. Da har det blitt noen kvelder hvor jeg tatt Ibux og Paracet for å få sove, sier han.

Så langt har Tour de France vært middels for Kristoff. På den fjerde etappen var han uhyre nære å vinne etappen, men ble slått på streken av Elia Viviani. Utover det har han ikke satt sitt preg på noen av etappene.

