Triatlonstjerne anklager eget forbund for dobbeltmoral. – Ikke riktig, svarer forbundet.

Det kunne vært en gullkantet avtale for Kristian Blummenfelt. Triatleten fra Loddefjord hadde tilbud om å bli med på profflaget Bahrain Endurance 13, noe som kunne gitt ham store inntekter. Men i januar i år sa styret i Norges Triatlonforbund nei til at Blummenfelt skulle få bli en del av Bahrain-laget.

Skattelistene for 2017 viser at Blummenfelt tjente 2,18 millioner kroner og hadde en formue på 2,85 millioner kroner, som en følge av gode triatloninntekter. Nå irriterer han seg over at han gikk glipp av en avtale som kunne gitt nye kroner inn på kontoen.