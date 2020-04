Tennissjef skal ha brutt koronaregler. Nå forlater han jobben.

Mandag ble det kjent at Alexander Kjær, generalsekretær i Norges Tennisforbund, fratrer sin stilling.

«Etter en prosess om hvordan Norges Tennisforbund skal ledes fremover, har Alexander og styret blitt enige om å skille lag», skriver de blant annet.

Flere kilder vi har vært i kontakt med sier at det ligger mer bak avgangen enn det som kommer frem i pressemeldingen. Ifølge kildene vi har snakket med, skal han ha brutt forbundets egne koronaregler og spilt tennis i Oslo Tennisarena på en tid det var forbudt.

NRK omtalte saken først. De skriver at de har fått tilgang til en rekke videoer som viser at Kjær besøker tennishallen i Oslo. En av videoene skal vise at Kjær kommer ut av hallen med en tennisracket. Da var Oslo Tennisarena stengt og det var smitteverntiltak som forbød organisert idrett innen- og utendørs.

Alexander Kjær har ikke besvart våre henvendelser.

Mette Bugge

Vil ikke kommentere

Tennispresident Lars Gjerdåker sa dette om Kjærs avgang tirsdag:

– Vi har hatt gode og konstruktive diskusjoner om hvordan vi skal oppnå målsettingen Norges Tennisforbund vedtok på tinget i fjor. Underveis har det også vært diskusjoner som tilsier at forbundet kan styres på en annen måte fremover.

Han ville da ikke si noe mer om hva årsaken til avgangen er. Det ville han heller ikke onsdag ettermiddag:

– Vi har inngått en avtale med Alexander Kjær, og utover det som står i pressemeldingen, ønsker vi ikke å kommentere det, sier Gjerdåker.

Til NRK svarer Gjerdåker følgende, på spørsmål om det stemmer at Kjær var i Oslo Tennisarena (OTA) 19. mars:

– Det stemmer at vi har hatt en prosess i forhold til hva slags aktiviteter som har foregått siden 12. mars, da det var en generell «lock down» fra myndighetene.

Går ut av styret i Oslo Tennisarena

Kjær er også Tennisforbundets representant i styret til Oslo Tennisarena. Ettersom han nå forlater jobben som generalsekretær, går han også ut av styret til OTA.

– Jeg har ikke kjennskap til at det har vært aktivitet der, og om det har vært det, er det beklagelig. Da noterer jeg det, og så skal jeg håndtere det internt med mitt styre som Alexander ikke er en del av fra 1. mai, sier Kristofer Stahlberg, daglig leder i OTA.

Aslak Paulsen er konstituert som generalsekretær i Norges Tennisforbund inntil prosess med å finne ny generalsekretær er fullført.