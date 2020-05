Tirsdag la Det internasjonale skiskytterforbundet frem den internasjonale sesongplanen. Den er trolig et godt stykke unna for langrennsfolket. På FIS' hjemmeside er det ikke noe å finne rundt konkurranser for 2020-21-vinteren.

– Vi skal ha noen møter i andre halvdel av mai for å diskutere når vi kan legge frem en kalender. Men denne må så følges opp i tråd med hva myndighetene bestemmer gjennom sommeren, sier Pierre Mignerey til NTB.

Han er renndirektør langrenn i FIS, og også for ham er det en bunt med løse tråder å forholde seg til om dagen.

– Vi prøver å se for oss ulike scenarioer for sesongplanen, men vi mangler mye informasjon før vi kan sluttføre den.

Stengt?

Pandemien vil trolig skape utfordringer med tanke på grensepasseringer i lang tid fremover.

– Er det en aktuell løsning å ha mange renn hos færre arrangører?

– Ja, det er en mulighet og et grep som vi kan bruke for å forme vår sesongplan til de rådende omstendighetene, sier Mignerey.

Viruskrisen gjorde at de siste rennene i verdenscupen i mars ble avlyst.

– Det er veldig vanskelig å si hvordan sesongen vil se ut. Vi vet jo ikke hvordan det vil se ut med tanke grensepasseringer og slikt om noen måneder, sier en av NRKs langrennseksperter Torgeir Bjørn.

– Men det som er klart, er at de beste utøverne vil takle denne situasjonen best. De pleier alltid å finne løsninger.

VM i tyske Oberstdorf (27. februar til 7. mars) er sesongens store mål for langrennseliten.