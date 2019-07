Monaco/Aftenbladet: - Jeg er stolt, utrolig stolt. Nå har jeg tre løp etter hverandre der jeg er i toppen. To ganger nummer to, det er vilt, det er drøyt, sier 18-åringen, mens alle verdens media her i Monaco vil ha en bit av fenomenet fra Lura og Sandnes.

De plukker opp storebror Filip også. Han kom inn på en litt skuffende 7. plass, men tiden, 3.31,81, forteller om en ny, enorm prestasjon.