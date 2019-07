Kristiansand: I januar begynte ryktene om at Eirik Köpp skulle spille for Kristiansand Topphåndball å svirre. I april skrev Fædrelandsvennen at overgangen var i boks, men allerede i høst var 23-åringen klar på at han skulle forlate tyske Gummersbach.

Köpp ville komme nærmere Kristiansand, og sjekket mulighetene for jobb, studie og aktuelle klubber i Danmark og Norge. Tilfeldigvis hørte han om KRS-håndball.