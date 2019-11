Vipers med skjebneuke i Europa: – Hvert eneste mål teller

– Det er bare én måte å angripe situasjonen på og det er å gjøre jobben selv, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad foran lørdagens kamp mot FTC i Ungarn.

Det er mye som står på spill. Fryktelig mye.

Får de med seg fem poeng inn i hovedrunden, noe som slett ikke er umulig, har de sikret seg ett poeng mer enn i fjor da de spilte seg videre til kvartfinale med god margin.

– Kjempenedtur å ryke ut

Reglene er slik at tre av fire lag i grunnserien går videre til hovedrunden, og da får man med seg poengene man har tatt mot de to andre lagene som går videre. Så parres man med gruppe B, hvor det allerede er så godt som klart at russiske Rostov-Don, danske Esbjerg og rumenske Bucuresti blir de tre andre lagene.

Vipers første mål i Champions League har vært å avansere til hovedrunden, noe de i øyeblikket ligger godt an til. Men ved tap både lørdag og neste lørdag, hjemme mot Podravka, ryker de rett ut før moroa har kommet skikkelig i gang.

Et plaster på såret er at de får delta i EHF-cupen i stedet. Men etter tredjeplass i Champions League i fjor, har Vipers ambisjoner om å gjøre den gjeveste klubbturneringen til sin lekegrind også etter jul.

– Det ville vært en kjempenedtur hvis vi ryker ut. Men det tror jeg ikke. Jeg tror uansett at det blir en slags finale mot Podravka neste helg, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Kjell Langmyren

Håper Podravka ryker ut

Men først møter Vipers FTC i Budapest. Ungarerne står med fire poeng – ett mer enn Vipers – etter å ha slått Podravka i begge kampene. Men Vipers tok en solid hjemmeseier 31–22 mot FTC i den første kampen.

Men selv med seier lørdag kveld kan Vipers ryke ut.

– Det er mange scenarioer, og vi er fullt klar over dem. Og vi har gjennom hele sesongen snakket om at hvert eneste mål og hvert eneste poeng kan telle for det som skjer i hovedrunden, sier Gjekstad.

Håpet er at Podravka ryker ut, slik at det forsmedelige 24–25-tapet for kroatene ikke får betydning for Vipers i hovedrunden. I så fall – hvis Vipers slår FTC – kommer de videre med fem poeng.

– Men det er også mulig å komme til hovedrunden med tre poeng, og få til noe, understreker Vipers-treneren.

Spår tøffere hovedrunde i år

Men han mener også at lagene de i år vil møte i en eventuell hovedrunde er tøffere enn dem de møtte i fjor.

– Med fire poeng i fjor hadde vi et veldig godt utgangspunkt da vi møtte et skaderammet Thüringer og et Krim-lag som ikke var den sterkeste utgaven. Hverdagen i år blir tøffere. Men ingen av de tre andre lagene kommer videre med full pott, så det blir en ganske åpen gruppe.

Vipers ankom Budapest torsdag etter et usedvanlig hardt kamp- og reiseprogram i det siste. Etter bortetapet for Metz sist søndag, reiste de fra hotellet klokka 03.00 på natta, og torsdag morgen gikk bussen fra Aquarama til Kjevik klokka 05.30. Da hadde de spilt seg til NM-finale kvelden i forveien.

– Man får ikke fullt ut restituert seg i en slik periode. Det handler mer om å være så god man kan med de beina og med den planen man har.

– Fordel FTC siden de ikke spilte midtukekamp?

– De bør ha mer energi, men det trenger ikke nødvendigvis være utslagsgivende, sier Gjekstad.

Må være «on fire»

Han sier dette om muligheten til å slå FTC.

– Det er en tøff bortekamp, men jeg synes FTC er et lite hakk svakere enn i fjor. Men det krever full mobilisering mot et sterkt hjemmelag med stort sett gode resultater. Det blir nok en tøff affære, konstaterer Gjekstad.

Kantspiller Vilde Kaurin Jonassen sier seg hjertens enig:

– Man merker selvfølgelig at nivået er høyere i Champions League enn i den norske serien. Man må være «on fire» fra første stund, og vi kjenner at den erfaringen vi får fra stadig flere kamper på dette nivået, er med på å løfte oss videre, sier hun.