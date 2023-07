Isak (18) imponerte ten Hag: – Du kan se hvor komfortabel han er

ULLEVAAL STADION (VG) Isak Hansen-Aarøen (18) leverte en god omgang da Manchester United gjestet Oslo. Manager Erik ten Hag skryter av den unge nordmannen.

POPULÆR: Isak Hansen-Aarøen var blant de mest ettertraktede spillerne blant fansen på Ullevaal. Vis mer

Manchester United vant 2–0 mot Leeds på et fullsatt Ullevaal. Det var først da Hansen-Aarøen kom inn etter pause at de fremmøtte fikk noe å juble for.

– Han gjorde det bra. Han spilte en god pasning på det første målet, sier Erik ten Hag til den fremmøtte pressen etter kampen.

Det var midtveis i andre omgang den unge tromsøværingen på lekkert vis spilte gjennom Noam Emeran, som satte inn 1–0.

Se den målgivende pasningen her:

Midtbanespilleren overtok rollen til nysigneringen Mason Mount (24), som ble byttet ut til pause. Hansen-Aarøen viste det norske publikummet at det var få på banen som kunne matche ham på teknikken.

– Det er fantastisk å være i gang. Jeg elsket det. De unge gutta var utrolige i andre omgang, sa Mount til Viaplay.

– Du kan se hvor komfortabel han er med ballen. Han har et godt overblikk og god «scanning scanningNår man aktivt bruker hodet og øyne til å kikke vekk fra ballen, for å samle informasjon på banen.», sier ten Hag om Hansen-Aarøen.

Det er ikke bare Hansen-Aarøen som er god på «skanning». Martin Ødegaard har gått viralt i en video som viser hvor ofte han orienterer seg.

Hansen-Aarøen har fortsatt et steg opp til Ødegaard og verdenseliten, ifølge United-manageren.

– Han er selvfølgelig en ung spiller og ting han må jobbe med, det skal vi få fortalt ham, sa ten Hag, uten å spesifisere akkurat hva nordmannen må forbedre.

En som også tok turen til Oslo var Andy Mitten. Det finnes knapt journalister som følger Manchester United tettere. Redaktøren i magasinet «United We Stand» lot seg også imponere over den unge nordmannen.

– Jeg synes han gjorde det bra. Han har herlig teknikk. Jeg vet han har en høy stjerne. Jeg har blitt fortalt at han har imponert trenerne i Manchester United, sier Mitten til VG etter kampen.

Hansen-Aarøen trente en del med førstelaget forrige sesong, men er ikke offisielt en del av førstelaget. Mitten mener unggutten står ovenfor et valg den kommende sesongen.

– Som en ung spiller må han spille fotball. Hvis han ikke blir en del av førstelaget så er det bedre å dra på lån, sier journalisten som også skriver for The Independent.

Han nevner videre Amad Diallo (21), som han mener sitter på sterkere kort i Manchester United etter å ha hatt et suksessfullt låneopphold i Sunderland forrige sesong, med 14 mål og fire målgivende. Mitten mener likevel at Alejandro Garnacho (19) hadde det største gjennombruddet forrige sesong.

– Det tok tre måneder ut i sesongen før han begynte å bli involvert, og legger til:

– Så om jeg forventer at Hansen-Aarøen kommer til å spille på førstelaget denne sesongen? Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg forventet heller ikke det fra Garnacho på denne tiden av forrige sesong. Så ting kan forandre seg fort, avslutter Mitten.

18-åringen selv signerte autografer utenfor stadion etter kampen, men snakket ikke med den fremmøtte pressen.