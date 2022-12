Ragne Wiklund satte norsk rekord på 5000 meter

Ragne Wiklund (22) satte norsk rekord på 5000 meter da hun gikk inn til 6.52,86 i verdenscupstevnet i Calgary fredag.

NTB, VG

11 minutter siden

Det var en forbedring av Maren Hauglis rekord på over to sekunder. Haugli satte sin rekord i samme hall i mars 2006. Wiklund gikk ned sin egen personlige rekord med nesten tre og et halvt sekund.

Wiklund har fra før norgesrekorden på 1500 og 3000 meter.

Hun var sjanseløs på ledertiden til nederlandske Irene Schouten på 6.48,06, men gikk inn til 2.-plass med ett par igjen på distansen.