Her er VGs Formel 1-tips: – Som en VM-stafett

Blir Max Verstappen like suveren som i fjor? Kan en ny teamsjef gjøre Ferrari til vinnerlag? Kan Lewis Hamilton og Mercedes snu fjorårets fiasko til suksess? Og kan 42-årige Fernando Alonso overraske?

TOPP TRE: Disse var best i Formel 1-VM i 2022. Max Verstappen (i midten) vant foran Charles Leclerc (til høyre) og teamkollega Sergio Pérez (t.v.).

03.03.2023 22:46

«Drive to Survive» har gjort Formel 1 til allemannseie. Nå er det sesongstart 2023.

Max Verstappen avgjorde VM da det gjensto hele fire løp i 2022. Han blir neppe like suveren i 2023, men det skal veldig mye til for at de andre teamene har tatt igjen Red Bull i løpet av vinteren.

Følg med hva som skjer - her er VGs sportskalender.

Her er VGs tips for 2023:

STORFAVORITT: Max Verstappen.

1. Max Verstappen.

25 år, Red Bull. Verdensmester 2021 og 2022.

Nederlenderen vant en vanvittig duell med Lewis Hamilton i 2021 og fulgte opp med å ydmyke resten av feltet i 2022, da han vant 15 løp, flere enn noen andre på én Formel 1-sesong. Dyktig, tøff og med en enorm selvtillit. Han er like stor favoritt som et norsk stafettlag i VM.

BRITISK TALENT: George Russell i Mercedes.

2. George Russell.

25 år, Mercedes. Nummer 4 i VM 2022.

Vant Formel 3 og Formel 2 i debutsesongene og blir bare bedre og bedre. Presterte jevnt og beseiret Hamilton i sin første sesong for Mercedes. Er avhengig av at Mercedes har løftet seg siden 2022.

NY MEDALJE? Charles Leclerc.

3. Charles Leclerc.

25 år, Ferrari. VM-sølv 2022.

Har fått sin gamle Alfa Romeo-sjef Frédéric Vasseur som ny teamsjef i Ferrari. I fjor gjorde Ferrari-teamet noen katastrofale strategiske valg. Bilen var heller ikke god nok til å kjempe om gullet. Kan franskmannen lykkes med å gi Leclerc en vinnerbil?

PÅ DET BESTE LAGET: Sergio Pérez.

4. Sergio Pérez.

33 år, Red Bull. VM-bronse 2022.

Er en slags hjelpefører til Verstappen og er kjent som veldig dyktig på gatebaner som Monaco, Baku og Singapore. Har fått kontrakt med Red Bull ut 2024. Har fire løpsseirer i karrieren.

MOTELØVE: Lewis Hamilton.

5. Lewis Hamilton.

38 år, Mercedes. Syv ganger verdensmester.

Er en av tidenes beste Formel 1-førere med syv VM-titler i tiden 2008 til 2020. Hadde flest forbikjøringer av samtlige førere i 2022, men Mercedes klarte ikke å gi ham en god nok bil. Men er det noen som kan snu fiasko til seier, så er det Mercedes.

GODE GENER: Carlos Sainz jr.

6. Carlos Sainz jr.

28 år, Ferrari. Nummer fem i VM både 2021 og 2022.

Har brutt 20 prosent av Formel 1-løpene han har kjørt. Har bare én seier i karrieren og var et godt stykke bak Leclerc i 2022. Pappa med samme navn er to ganger verdensmester i rally og en god venn av Petter Solberg.

SUPER-VETERAN: Fernando Alonso.

7. Fernando Alonso.

42 år, Aston Martin. Verdensmester 2005 og 2006.

Gamle, gode Alonso holder stadig tempoet. Har konkurrert i mer enn 20 år. Erstatter Sebastian Vettel i Aston Martin, som avsluttet 2022-sesongen sterkt. Sauber har mye penger, men har de gode nok folk til å bygge en vinnerbil?

MCLAREN-FØRER: Lando Norris.

8. Lando Norris.

23 år, McLaren. Seks pallplasser i karrieren. Nummer syv VM 2022.

Er en slags førstefører i McLaren, men har fortsatt til gode å vinne et Formel 1-løp. McLaren bygger ny vindtunnel og prøver å utvikle teamet - men er ikke på samme nivå som topp 3-lagene Red Bull, Ferrari og Mercedes.

NY MANN: Oscar Piastri får endelig muligheten i Formel 1.

9. Oscar Piastri.

21 år, McLaren. Vant Formel 2 og Formel 3 i debutsesongen.

Vi tipper at Piastri blir årets positive overraskelse. Var innblandet i kontraktsbråk da både Alpine og McLaren mente at de hadde retten på unggutten. McLaren vant kampen. Piastri erstatter Daniel Ricciardo, som nå er reservefører i Red Bull.

NYTT TEAM: Pierre Gasly.

10. Pierre Gasly.

27 år, Alpine. En løpsseier (Monza 2020). Nummer 14 VM 2022.

Kom til Alpine etter å ha vært lenge i Red Bull-systemet. Alpine har stor tro på Gasly. Alpine-bilen var rask, men skjør i fjor, da Alonso brøt seks løp. Spørsmålet er hvordan forholdet Gasly-Ocon vil fungere.

FRANSK FØRER: Esteban Ocon.

11. Esteban Ocon.

26 år, Alpine. Tok Alpines eneste løpsseier i Ungarn 2021.

Har kontrakt med Alpine ut 2024. Ocon og Gasly er begge franskmenn og har konkurrert mye mot hverandre. Men klarer de å samarbeide? Ocon var bedre enn teamkollega Alonso i 2022. En av Formel 1-førerne som har kommet fram utelukkende på grunn av sin dyktighet.

I PAPPAS TEAM: Lance Stroll.

12. Lance Stroll.

24 år, Aston Martin. Tre 3. plasser i karrieren.

Er ikke bare en rik pappa - men Lawrence Stroll eier teamet og bygger en ny fabrikk i Storbritannia. Målet er å vinne VM-tittelen, aller helst med sønnen. Har fått en erfaren makker i Fernando Alonso. Aston Martin avsluttet 2022 sterkt.

VETERAN: Valtteri Bottas fra Finland.

13. Valtteri Bottas.

33 år, Alfa Romeo. VM-sølv i 2019 og 2020. 10 løpsseirer.

Den finske veteranen har fått kontrakt med Alfa Romeo ut 2025. Den første sesongen ga sterk 10. plass. Han tok 49 av lagets 55 poeng og bidro sterkt til 6. plass i konstruktørmesterskapet. Andreas Seidl hentet fra McLaren som konsernsjef.

DANSK DYNAMITT: Kevin Magnussen.

14. Kevin Magnussen.

30 år, Haas. Nummer 13 VM 2022.

Den kule dansken gjorde et sterkt 2022 da han var klart bedre enn teamkollega Mick Schumacher. Har nå fått sin gamle «fiende» Nico Hülkenberg som lagkamerat, men de to hevder at de skal klare å samarbeide.

NYKOMMER: Nyck de Vries.

15. Nyck de Vries.

28 år, AlphaTauri. Formel E-mester i 2021.

Fikk et innhopp for Williams i 2022 og imponerte så sterkt at han fikk kontrakt med AlphaTauri i 2023, til tross for at han er så «gammel». Red Bulls søsterteam skuffet med nest siste plass i konstruktør-VM 2022.

ALFA ROMEO-DUO: Valtteri Bottas og Guanyu Zhou (t.h.).

16. Guanyu Zhou.

23 år, Alfa Romeo. VM-debuterte 2022.

Den første kinesiske Formel 1-fører gjennom tidene imponerte ikke voldsomt i 2022, men har fått verdifull erfaring nå. Dette er teamet som Audi overtar fra 2026.

TILBAKE: Nico Hülkenberg.

17. Nico Hülkenberg.

35 år, Haas. Formel 1-debuterte i 2010.

Tyskeren er utrolig nok tilbake i Formel 1-sirkuset. Var reservefører i Aston Martin i flere år og imponerte da han fikk sjansen. Mick Schumacher ble vraket og er nå reservefører i Mercedes og McLaren.

WILLIAMS-FØRER: Alexander Albon.

18. Alexander Albon.

26 år, Williams. Nummer 19 VM 2022.

Var bedre enn teamkollegaen i 2022, og har nå fått ny partner i Logan Sargeant. Williams har hentet ny teamsjef fra Mercedes i James Vowles, men det spørs om det er nok til å heve laget.

FÅR SJANSEN IGJEN: Yuki Tsunoda.

19. Yuki Tsunoda.

22 år, AlphaTauri. Beste løpsplassering: 4.

Gjør sin tredje sesong i AlphaTauri og har overhodet ikke markert seg så langt. Tsunoda sponses av Honda, som støtter Red Bull med motor.

NY: Logan Sargeant.

20. Logan Sargeant.

22 år, Williams. Nummer 4 i Formel 2 i 2022.

Endelig en amerikaner i Formel 1 igjen. Det passer bra med tanke på at «Drive to Survive» har gitt Formel 1 en ny vår i USA. Men det spørs om både føreren og teamet er godt nok til at Sargeant vil markere seg i 2023-sesongen.