Kleveland forsvarte VM-tittelen i slopestyle: – Sinnssykt

Marcus Kleveland (23) slo tilbake etter en svak start og tok sitt andre strake VM-gull i slopestyle mandag. Han var klart best i snowboardfinalen i Georgia.

Marcus Kleveland tok gull i slopestyle i VM i Georgia mandag.

27.02.2023 13:49 Oppdatert 27.02.2023 14:35

Kleveland stilte til start som regjerende mester etter triumfen i amerikanske Aspen i 2021. Han var nær ved å ikke kvalifisere seg til finalen, men greide det med fattige 1,82 poengs margin.

I finalen gjorde Dombås-utøveren det svært spennende da han falt i sitt første forsøk. Dermed måtte han levere i det siste, og det gjorde han med glans. Med 87,23 poeng sikret han gullet.

– Det er alltid nervepirrende å stå på slutten og måtte se resten av utøverne. Det er det verste, men vi endte opp på topp. Jeg kunne ikke vært mer glad. Det er sinnssykt, sa Kleveland i et intervju gitt til arrangøren.

Japanske Ryoma Kimata tok sølvet med 83,45 poeng, mens amerikanske Chris Corning (82,18 poeng) endte på bronseplass.

– Han er i en egen klasse akkurat nå i denne VM-finalen, sa Viaplay-ekspert Silje Norendal om Kleveland.

Før start pekte Kleveland på utfordringer railseksjonen i enden av løypa. Den skapte trøbbel for noen i kvinnekonkurransen tidligere mandag, men stoppet ikke Kleveland. Med et godt sammensatt «run» vant han finalen.

– Det er digg … Han liker å gjøre det spennende for oss. Det «runnet» der satt, sa landslagstrener Morten Kleivdal.

Medaljehåp

Røisland ble nummer to i kvalifiseringen, og i finalen gjorde han et godt første forsøk. Han lå da rett utenfor pallen, og med et fall i siste forsøk ble det ingen medalje. Han endte på fjerdeplass med 78,90 poeng.

Kleveland og Røisland tok begge medalje i slopestyle i X-Games nylig. Kleveland plukket sølvet, mens Røisland endte på bronseplass. Kleveland vant verdenscuprennet i slopestyle i sveitsiske Laax sent i januar og leder verdenscupen.

Det var dermed knyttet mye spenning til mandagens finale. Der innfridde Kleveland.

Kraftig vind har forsinket konkurranseprogrammet i Bakuriani, men mandag var det fine forhold i bakken.

Gulljubel for 16-åring

I kvinnekonkurransen ble britiske Mia Brookes verdensmester i sitt første VM-renn noensinne. Hun fylte 16 år i januar og vant med 91,38 poeng foran regjerende dobbeltmester Zoi Sadowski-Synnott (21) fra New Zealand.

Den regjerende olympiske mesteren ble belønnet med 88,78 poeng for sitt beste forsøk, mens japanske Miyabi Onitsuka tok bronsen med 83,05.

Hanne Eilertsen og Bettina Roll røk begge ut i kvalifiseringen.

Det neste for teknikerne er halfpipe 3. mars. Etter det venter big air, der Norge har nye vinnersjanser. Kleveland tok bronse i øvelsen i 2019 og 2021 og vant big air-konkurransen i X-Games nylig.

Fakta Marcus Kleveland * Alder: 23 år (født 25. april 1999) * Klubb: Dombås * VM: 2 gull (slopestyle 2021 og 2023) og 2 bronse (big air 2017 og 2021) * X-Games: 8 gull og 5 sølv * Verdenscupen: 8 enkeltseirer. Sammenlagtseier i 2020/21-sesongen. * Aktuell: Forsvarte VM-gullet i slopestyle i Georgia mandag. (©NTB) Vis mer