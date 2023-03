Medaljeheltens formel

Hans Christer Holund kjempet alt han hadde de siste meterne mot mål. Belønningen var bronsemedalje.

PLANICA (Aftenposten): VM-medaljør Hans Christer Holund tar grep for å finne roen han trenger for å bli en av verdens beste.

01.03.2023 18:30

For Hans Christer Holund er det siste døgnet før konkurranse alltid ekstra ille. Det er mye spenning i kroppen, man må jobbe for ikke å tenke for mye.

Slik var det også kvelden før onsdagens 15 kilometer.

«Har jeg det fortsatt i meg?» lurte han.

Da fikk 34-åringen bruk for sin unike innstilling til livet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn