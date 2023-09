Ingebrigtsens grep bak verdensrekorden: – Veldig glad for å være i en posisjon hvor jeg kan kreve noe

BRUSSEL (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) gjorde små endringer i kulissene før hans andre verdensrekord. Han vil ha åtte rekorder til: Fra 1500 meter til maraton.

Jakob Ingebrigtsen setter stadig noen av historiens beste tider i løping. I Brussel fredag satte han verdensrekord på 2000 meter: 4.43,13.

– Jeg er veldig glad for disse to rekordene, men jeg vil alltid forbedre meg. Slår du en rekord, kan du alltid slå rekorden enda mer. For meg er det mye motivasjon i dette. Jeg er i en posisjon med ansvar for å finne ut hva som er mulig å få til for det jeg og teamet har skapt, sier Ingebrigtsen til VG i Brussel.

Begge rekordene er satt på uvanlige øvelser som løpes sjeldent og ikke er med i mesterskap.

– Jeg ranker de ikke mot hverandre. Det var et godt løp og en rekord til tatt, så nå kan jeg fokusere på andre rekorder, sier Ingebrigtsen.

Fakta Jakob Ingebrigtsens rekorder 1500 meter: 3:27,14 – Europeisk rekord (Silesia 2023). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter: 4.43,13 – verdensrekord (Brussel 2023). Verdensrekorden er 4.44,79 satt av Hicham El Guerrouj i 1999.

To engelske mil (3218 meter): 7.54,10 – verdensrekord (Paris 2023).

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

5000 meter: 12:48,45 (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

Jakob Ingebrigtsen, som preget av sykdom tok gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter i VM, er ansett som den beste mellomdistanseløperen. Derfor kan han være med å påvirke hva slags løp som blir arrangert i de største stevnene. Han får tilrettelagte harer harerutøvere som kun konsentrerer seg om å holde en bestilt fart en periode og et hjelpelys langs banen for å indikere bestilte tider i løp.

Men før rekorden i Brussel tok han noen grep og korrigerte litt på det som var satt opp fra arrangøren. 2000 meter består av fem runder på 400 meter. Torsdag var den offisielle beskjeden at de første rundene skulle gå ned på rundt 56 sekunder. Dette korrigerte Jakob Ingebrigtsen og hans team til å bli litt tregere under et møte fredag – rundt 57 sekunder på runden.

– Jeg er veldig glad for å være i en posisjon hvor jeg kan kreve noe. Jeg er fornøyd med hvordan disse stevnene ble (i Paris og Zürich) og er veldig fornøyd med harene i kveld, de prøver alltid å optimalisere alt for rekorder, men det er ikke alltid på måten jeg ønsker det, sier Ingebrigtsen til VG og fortsetter:

– Det er lett å se på den gamle rekordene og hvordan de ble løpt, så tenker du at man skal oppnå det på samme måte. Men jeg ønsker ofte en litt roligere åpning. Jeg vil ha det roligere i de første 80 prosentene av løp, så en kjapp avslutning.

– Hvor sikret du rekorden på 2000 meter? Starten, avslutningen eller hele løpet?

– Hele løpet vil jeg si. Jeg følte meg ganske sterk og følte meg ganske sikker på at jeg skulle slå rekorden, men du må ikke løpe for fort i starten.

Han vil prøve seg på åtte verdensrekorder til i karrieren: 1500 meter, én engelsk mil, 3000 meter, 5000 meter, 10.000 meter, halvmaraton, maraton og 3000 meter hinder har blitt nevnt.

– Jeg tror alle rekorder er mulige, men noen krever mer enn å bare stille opp. Jeg sier ikke at jeg kommer til å slå alle, men jeg skal prøve så hardt som mulig. For jeg tror jeg kan løpe raskere enn noen har gjort før.

Jakob Ingebrigtsen vant med fem sekunder i Brussel. Reynold K. Cheruiyot ble nummer to med 4.48,13. Stewart McSweyn kom på tredjeplass med 4.48,77. Narve Gilje Nordås ble nummer seks, tiden var 4.50,64 – bare 63 hundredeler bak Jakob Ingebrigtsens gamle europarekord på 4.50,01 fra Bislett 2020.

Han vil i nærmeste fremtid prøve seg på favorittøvelsen 1500 meter og de kortere distansene – før han tenker på 10.000 meter, halvmaraton og maraton senere i karrieren.

– 1500 og 5000 meter blir arrangert oftere og er statistisk vanskeligere rekorder. Jeg vil slå rekorder fra 1500 meter til maraton, men maraton er ikke nå. Jeg tror jeg er på et sted nå hvor jeg kan løpe raskt i de kortere løpene, så i fremtiden vil jeg gjøre det bra i lengre distanser.

10.000 meter har Jakob Ingebrigtsen aldri løpt på bane – kun 10 km i gateløp (27.54 i 2019). Han er ikke oppført med noen offisielle personlige rekorder på halvmaraton og maraton.

– Man må prioritere det og ta andre valg, men nå fokuserer jeg på de kortere distansene.

– Når får vi se deg i maraton?

– Vi får se, det er når jeg er eldre. Så lenge jeg tror jeg kan forbedre meg på 1500 meter, vil jeg fokusere på å løpe den så raskt som mulig og vinne mest mulig.

– Du var ikke helt fornøyd med VM. Hva betyr det for deg å levere dette løpet så raskt etterpå?

– Dårlig løp og dårlige opplevelser vil hjemsøke meg resten av livet. Men det er alltid nye løp i fremtiden.