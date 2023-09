Tutta foran nytt Solheim Cup-drama: – Har allerede mareritt om det

Suzann Pettersen skal forsøke å lede Europa til Solheim Cup-triumf i høst. Kapteinen innrømmer at oppgaven allerede hjemsøker henne om nettene.

Suzann «Tutta» Pettersen innrømmer stress før Solheim Cup. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 11:19

Europa har vunnet de to siste utgavene av den tradisjonsrike konkurransen der de beste europeiske spillerne møter et utvalg av de beste amerikanerne. I 2019 skaffet Suzann Pettersen seg ikonstatus da hun senket den avgjørende putten på Gleneagles i Skottland på dramatisk vis.

Foran årets utgave av Solheim Cup har 42-åringen overtatt den prestisjetunge oppgaven som Europas kaptein. Den overtar hun etter den skotske legenden Catriona Matthew.

2023-utgaven arrangeres i spanske Casares og starter 22. september. Forberedelsene pågår dermed for fullt. I et intervju med golfmagasinet «Bunkered» innrømmer «Tutta» at kapteinsoppgaven også har begynt å merkes.

– Jeg merker definitivt at det nærmer seg fordi jeg har mareritt om det, spøker Pettersen i intervjuet.

– Hodet mitt snurrer om natten. Jeg har hatt det på en armlengdes avstand fram til nå, men ja, i og med at klokken tikker og laget begynner å ta form, er det åpenbart mange utfordringer jeg må ta stilling til og spørsmål jeg må svare på, legger hun til.

På spørsmål om hva marerittene handler om, svarer 42-åringen:

– Ting som at jeg glemmer talen min, eller at jeg står der på en treningsdag og ikke har noen anelse om hva som skjer. Jeg antar at det bare er en del av hele situasjonen, men det gir definitivt spenning. Det er godt å føle denne energien igjen.

Under den forrige Solheim Cup-turneringen i 2021 var Pettersen visekaptein for Catriona Matthew. Nå skal hun selv styre showet.

– Det er store sko å fylle, sier Pettersen.

Solheim Cup spilles normalt annethvert år. Likevel skal det spilles turnering også neste år. Der har allerede «Tutta» fått kapteinsvervet for det europeiske laget.

2024-utgaven foregår i Virginia i USA.