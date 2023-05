Landslagstrener Monika Kørra blir mamma: Frykter hun må gi opp drømmen

HAMAR (VG) Monika Kørra (33) tar et godt tak på magen og lurer på om hun fortsatt kan være landslagstrener når babyen kommer i sommer.

GRAVIDMAGE: Rekruttlandslagstrener Monika Kørra bor på Hamar og har Mjøsa som nabo, i august skal hun bli mamma.

15.05.2023 08:27

Hun er trener for rekruttlandslaget i langrenn og hennes store mål er å gjøre noe ingen har gjort før henne: Bli landslagstrener for elitelaget.

Nå er hun gravid og usikker på om det er mulig å komme tilbake i jobben hun har nå, når babyen kommer i sommer.

– Jeg var veldig spent på å fortelle dette til arbeidsgiver, sier Kørra.

Hun fikk bare positive tilbakemeldinger og gratulasjoner da hun fortalte det til langrennsledelsen.

ELSKER TRENERJOBBEN: Monika Kørra under U23-VM på Lygna i 2022.

Men hun vet ikke om systemet gjør at det går an å kombinere rollen som småbarnsmor og rekruttlandslagstrener.

Jobben krever at hun er med på treningssamlinger hver måned. De varer en uke eller to. I langrennssesongen er det reiser mer eller mindre hver helg fra onsdag eller torsdag til søndag.

– Jeg greier ikke å hoppe tilbake i akkurat samme stilling som jeg har hatt nå, med antall reisedøgn og belastning. Det ser jeg ikke på som veldig aktuelt. Hvis det er kravet, så skal jeg slippe til noen andre. Den belastningen går ikke, sier Kørra til VG.

– Ledelsen har gitt uttrykk for at jeg er ønsket. Men vi må jo se på om det lar seg løse med en baby.

– Vi tar en prat med Monika når hun er blitt mamma, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Fakta Dette er Monika Kørra: Tok over som rekruttlandslagstrener i langrenn for ett år siden, etter fire år som juniorlandslagtrener.

Fyller 34 år 5. september.

Fra Løten. Bor på Hamar.

Forlovet med Govand Yehezkel.

NM-bronse på 3000 meter hinder med tiden 10.48,90 i 2008.

Utdanning: Mastergrad i idrettspsykologi. Bachelor idrettsfysiologi. Personlig trener. Coaching. Skiforbundets trenerkurs. Topptrenerutdanning fra NTNU.

Tar for tiden Elite Coach-utdanning gjennom Olympiatoppen og Høgskolen Sørøst-Norge. Vis mer

VG møtte henne en solfylt dag på Hamar der hun har slått seg ned med forloveden og skal stifte familie. Hun valgte kaffe latte og en bolle med mye friske bær til lunsj. Kaféen har utsikt over Mjøsa. Hun tar på magen. Smiler.

GRAVID: Rekruttlandslagstrener i langrenn Monika Kørra har termin i august. VG møtte henne på kafé i Hamar i begynnelsen av mai.

– Jeg syns det er synd om dette ikke går. Om skiforbundet mister damer i kritiske faser, som kan bli gode, så er det et signal om at det ikke lar seg gjøre å kombinere å være trener og småbarnsmor. Hvem skal orke å gå løs på den veien å bli trener da? Jeg har jobbet ganske hardt for å komme dit jeg er i dag, sier Kørra.

Hun vet ikke hva hun har å komme tilbake til etter mammapermisjonen.

– Jeg tenker mye på det. Jeg ønsker forutsigbarhet videre. Om jeg skjønner at belastningen blir for stor, så må jeg tenke hvilke alternativer jeg har. Jeg skal ikke gå så langt ut i permisjonstiden før jeg ser etter noe annet, om jeg skjønner at det ikke går, sier 33-åringen.

Kørra ser for seg en variant hvor barnefar, mormor eller andre kan være med på en del av reisene, slik at barnet kan være med - eller at hun får reise mindre.

Kørra søkte på stillingen som landslagstrener for damene for et drøyt år siden. Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen fikk de to ledige jobbene. Hun understreker at de har gjort en formidabel jobb. Selv kom hun hjem fra U23-VM med utøvere som tok fire gull, tre sølv og fire bronse i februar.

– Det er på høy tid at det blir en kvinnelig elitetrener. Vi må ha noen som er motivert og i posisjon til å ta stillingen. Jeg håper det skjer innen et par år, men jeg vet ikke om jeg kan si at jeg tror det. Men når de som er elitetrenere nå gir seg, så håper jeg det kommer en dame inn, sier Kørra.

En av tidenes største langrennsløpere venter også barn snart: