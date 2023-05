Følges tett i utlandet: Nå har RBK-strategen bestemt seg

Elin Sørum (23) følges av storklubber, blant annet i England. Nå er hun klar for for to nye år i Rosenborg.

05.05.2023 11:40

Sørum har signert en avtale ut 2025. Det bekrefter midtbanespillerens agent Sam Karami overfor Adresseavisen.

Sørum hadde kontrakt ut denne sesongen, og Adresseavisen vet at det fort ville ha blitt ordentlig rift om signaturen hennes i sommer: