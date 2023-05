Leknessund overgår legendariske Knudsen – sykler med rosa trøye i minst tre dager

Andreas Leknessund (23) forsvarte sammenlagtledelsen i Giro d'Italia på den sjette etappen torsdag. Tidligere storhet Thor Hushovd (45) er full av beundring.

fullskjerm neste SAMMENLAGTLEDER: Andreas Leknessund fra Tromsø leder Giro d'Italia etter seks etapper. Prestasjonen på torsdagens etappe betyr at han skal sykle i rosa i minst én etappe til. 1 av 4 Foto: LUCA BETTINI / AFP

11.05.2023 17:09 Oppdatert 11.05.2023 17:57

– Det er jo stort å lede Giroen. Det er stort for enhver syklist. Sett med norske øyne, er det veldig stort, sier tidligere syklist Thor Hushovd til VG.

Leknessund skal sykle med den rosa sammenlagttrøyen i minst én etappe til – altså sin tredje på rad. Det betyr at han overgår Knut Knudsen (72), som hadde på den rosa trøyen rosa trøyentrøye som indikerer at du leder Giro d'Italia sammenlagt. i to strake etapper i 1975-utgaven av det prestisjetunge sykkelrittet.

Leknessund har 28 sekunder i sammendraget ned til nærmeste utfordrer Remco Evenepoel. De syklet i mål med det store hovedfeltet i Napoli langs den vakre Amalfikysten.

NYTER: Er man i Italia, er det lov å unne seg et pizzastykke. Det er for øvrig rosakledde Andreas Leknessund som spiser.

Danske Mads Pedersen vant etappen etter at det nevnte feltet hentet inn et tomannsbrudd kun 3–400 meter før målgang.

– Er prestasjonen enda større siden han er fra Norge?

– Hvert fall med norske øyne. Det er så mye historie som ligger bak disse trøyene, sier Hushovd.

Thor Hushovd har aldri hatt på seg den rosa trøyen i Giro d'Italia, men han har syklet med den gule ledertrøyen i Tour de France.

EKSPERT: Thor Hushovd, avbildet som TV 2-ekspert under Tour de France i 2019.

– Det er verdens øyne rettet mot deg. Det er et symbol i seg selv når man ser på sykkelen, kikker ned og ser du har den rosa trøyen, sier han om følelsen å sykle med en ledertrøye.

Fakta Resultater – Giro d'Italia 6. etappe (kupert), 162 km Napoli – Napoli: 1) Mads Pedersen, Danmark (Trek-Segafredo) 3.44.45, 2) Jonathan Milan, Italia (Bahrain-Victorious) samme tid, 3) Pascal Ackermann, Tyskland (UAE Emirates) s.t., 4) Kaden Groves, Australia (Alpecin-Deceuninck), s.t., 5) Fernando Gavoroa, Colombia (Movistar) s.t., 6) Michael Matthews, Australia (Jayco Alula) s.t., 7) Vincenzo Albanese, Italia (Eolo-Kometa) s.t., 8) Marius Mayrhofer, Tyskland (Intermarché-Wanty) s.t., 9) Lorenzo Rota, Italia (Astana) s.t., 10) Simone Velasco, Italia (Astana) s.t. Norske: 26) Andreas Leknessund (DSM) s.t., 122) Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty) 12.53 min. bak, 136) Jonas Iversby Hvideberg (DSM) 16.06. Sammenlagt: 1) Leknessund 22.50.48, 2) Evenepoel 0.28 bak, 3) Aurélien Paret-Peintre, Frankrike (AG2R Citroën) 0.30, 4) João Almeida, Portugal (UAE Emirates) 1.00, 5) Primoz Roglic, Slovenia (Jumbo-Visma) 1.12, 6) Geraint Thomas, Storbritannia (Ineos) 1.26, 7) Aleksandr Vlasov (Bora) samme tid, 8) Toms Skujins, Latvia (Trek-Segafredo) 1.29, 9) Tao Geoghegan Hart, Storbritannia (Ineos) 1.30, 10) Albanese 1.39. Øvrige norske: 84) Bystrøm 26.56, 160) Hvideberg 1.01.29. Rittet avsluttes 28. mai. (©NTB) Vis mer

Fredag er det en 218 kilometer lang etappe, som er tøffere enn de seks foregående.

Hushovd tror ikke tromsøværingen har beina til å følge de største sammenlagtkanonene.

– Etter hva jeg husker, er det en ganske hard avslutning, så jeg tror det blir tøft for ham å beholde trøyen etter morgendagen. Det blir den første store testen blant sammenlagtfavorittene, mener Hushovd.