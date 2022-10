RBK-partnere håper klubben snur: – Skuffet

To mangeårige RBK-partnere ber klubben endre sin avgjørelse i æresvakt-saken. De stusser over begrunnelsen.

Bodø 20201129. Fyrverkeri og markering av seriemesterskapet til hjemmelaget før avspark i eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Rosenborg på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen / NTB

18. okt. 2022 15:22 Sist oppdatert nå nettopp

«Jeg må si jeg er skuffet over RBK som nekter å stå æresvakt for Molde FK kommende søndag. Å stå æresvakt regnes nå som vanlig «sportsmansship» og RBK har selv gjort dette for Bodø/Glimt for kort tid siden».

Slik åpner Torkild Korsnes et Facebook-innlegg lagt ut mandag kveld.