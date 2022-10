Den ene negative kommentaren fikk hele salen til å le

Åge Skinstad begeistret skiveteranene og fikk ros av skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Åge Skinstad lo og var i godt humør da han møtte skiveteranene for første gang i Malvik.

26. okt. 2022 12:38 Sist oppdatert nå nettopp

MALVIK: – Dere skal få se Åge i fri dressur.

Ski-VMs styreleder Bård Benum gliste foran skiveteranene i Trøndersk skilaug Trøndersk skilaugTrøndersk skilaug er en forening som gjennom drøftinger, erfaringer og sosialt fellesskap ønsker å bidra til positiv ivaretagelse, videreutvikling og vitalisering av skisporten i sin alminnelighet og fremme trøndersk skisport. . For første gang skulle den nybakte VM-sjefen Åge Skinstad møte noen av de mest erfarne i trøndersk skisport. Kåre Høsflot (Johannes Høsflot Klæbos morfar), Oddvar Brå og Per Ottesen var alle på plass under laugets høstmøte på Malvik videregående skole.