RBKs «superdanske» fikk Benfica-debuten

To måneder etter overgangen fikk Casper Tengstedt (22) sine aller første minutter for Benfica.

Benfica-debutant Casper Tengstedt.

12.03.2023 21:09

Tidlig i januar smalt det under RBKs treningsleir på Gran Canaria:

Da satte nemlig «superdansken» Casper Tengstedt seg på et privatfly i retning Portugal, for å signere en avtale verdt over 100 millioner kroner.

