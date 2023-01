Utslått av hjernerystelse før toppkampen: – Helt jævlig

Ishockey- og Sparta-veteranen Niklas Roest (36) må se sitt lags toppoppgjør mot Vålerenga foran et utsolgt Jordal Amfi liggende utslått hjemme i sofaen etter en hjernerystelse for fem dager siden.

KNOCKOUT: Sparta Sarpsborgs ishockeyveteran Niklas Roest (36). Bildet er fra etter en kamp i Stavanger forrige sesong.

19.01.2023 15:11

– Det er jo helt jævlig. Men samtidig det enkleste å måtte stå over. Kroppen sier fra, og jeg må tenke på det store bildet. Jeg har et ansvar overfor egen helse og familien. Det påvirker mye av hverdagen, sier den tidligere landslagsspilleren og barnefaren.

Fakta Nummer to og tre på tabellen Det er full serierunde i Fjordkraft-ligaen torsdag. Kampene vises på TV 2 Play. Serieleder Stavanger Oilers møter Lillehammer IK på hjemmebane 18.00, de andre kampene starter 18.30. Sparta er på 2. plass i serien med to kamper færre spilt enn de andre topplagene, Vålerenga på 3. plass (VGs favoritter uthevet): Stavanger Oilers-Lillehammer IK, Stjernen-Grüner, VIF-Sparta, Frisk Asker-Ringerike Panthers, Storhamar-Manglerud Star Vis mer

Hans Sparta slo Storhamar 4–3 etter spilleforlengelse og straffeslag i toppseriekampen i Sarpsborgs sist lørdag. Under og etter oppgjøret i Sparta Amfi var «filming» - forsterking og over-spilling for å påføre motstanderen utvisning - et hett tema i sosiale medier.

Niklas Roest måtte også tåle beskyldninger om det da han falt mot isen etter en nærkamp med en motstander fra Hamar-laget i andre periode.

VG har sett episoden i stillbildesekvenser. Roest blir truffet i hake-partiet av Storhamar-spillerens albue.

– Jeg blir knocket bevisstløs. Det får stå for deres regning, svarer han på spørsmål om at han angivelig skal ha «filmet» i den situasjonen.

Han sier at han ble tatt litt på senga, fordi «pucken ikke var i nærheten» da den inntraff. Han mener han ble truffet i «blindsonen» - han så ikke motstanderen komme - og at det akkurat da «svartnet litt» for ham.

Han fortsatte imidlertid å spille og fullførte kampen.

– Selve fallet husker jeg ikke. Men jeg klarte å summe meg da jeg lå på isen, sikkert på grunn av irritasjon og adrenalin. Jeg spilte resten av kampen, men fikk konstatert hjernerystelse. Jeg ble dårligere etter kampen enn jeg var underveis i den, sier han.

Han har ikke vært i fysisk aktivitet siden og må gjennom en viss trinnvis prosedyre for etter hvert å få klarsignal for vanlig trening og kamp. Det er ikke usannsynlig at han må stå over de tre neste seriekampene for Sparta.

– Jeg har sterke symptomer. Det får ta den tid det tar. Det er ingen fasit når det gjelder hjernerystelser. Du kan kvikne til fort, og det kan ta lang tid, sier Niklas Roest - som har hatt «mange av dem».

Han (172 centimeter) var spesielt utsatt for hjernerystelser tidlig i karrieren (toppseriedebut 2005), men mener han - på tross av sin lave høyde - har lært å unngå dem.