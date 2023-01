Norge er videre i VM – Sagosen raste: – Vår oppgave å vise at vi ikke er fornøyde

KRAKOW (VG) (Norge – Argentina 32–21) Sander Sagosen raste mot dommerne og IHF-delegaten. Men Norge tok steget videre til hovedrunden i VM. Tirsdag blir det gruppefinale mot sterke Nederland.

I HARNISK: Sander Sagosen i diskusjon med dommer Dino Konjicanin.

15.01.2023 21:59 Oppdatert 15.01.2023 22:37

Begge lag var svært misfornøyde med den strenge linjen til det bosniske brødreparet Amar og Dino Konjicanin. Allerede 10 minutter ut i kampen kokte det nesten over for Sagosen etter at han hadde pådratt seg sin første utvisning i VM.

Den norske stjernen fortsatte ut på benken. Hvor han diskuterte høylytt med IHFs delegat Jovan Popadic.

– Det er litt av gamet. Vi har en makt til å prøve å påvirke, og når vi ikke får helt linjen vi ønsker, prøver vi å påvirke, forklarer Sagosen overfor VG – og påstår at «vi bare tullet litt» om den relativt aggressive passiaren.

– Jeg inviterte ham til Norge, ler Sagosen.

– Det var mye irritasjon til å begynne med?

– Det er sånn vi må finne oss i. Så er det vår oppgave å vise at vi ikke er fornøyde, så tenker de seg om to ganger neste gang de skal fløyte, fortsetter Norges store stjerne.

TV3s kommentatorduo Daniel Høglund og Kristian Kjelling mente at de i en periode av 1. omgang selv kunne dømt bedre enn bosnierne.

– Det er noen ganger vi er litt overrasket over linjen, kanskje på strekbehandlingen og med tanke på brøyt og straffer. Det er alltid vanskelig å se. Det kan hende bildene viser at de gjør rett, vurderer Norges landslagssjef Jonas Wille om dommerne overfor rettighetshaveren etterpå.

Etter matchen dro Sagosen med Magnus Abelvik Rød da han le kåret til kampens beste spiller.

– Man føler seg litt hjelpesløs. Men Sander er Sander. Jeg setter pris på at han følte det sånn, sier Rød som sammen med Sagosen ble norsk toppscorer. Begge med fem mål.

Når det gjelder selve kampen, leverte Norge svakere enn i åpningen mot Nord-Makedonia (39–27), men vant til slutt en helt fin seier mot Argentina som bare ble slått fire mål under OL i fjor.

– Vi skal være fornøyd med det her. VI har trøbbel med strukturen defensivt i starten. Altfor offensive, påpeker Wille.

Tirsdag blir det gruppefinale mot Nederland i Krakow. Nederland har fått et kraftig løft i sitt første VM-sluttspill på 62 år. PSG-stjernen Luc Steins styrer og Christian O’Sullivans lagkompis i Magdeburg, Kay Smits, dominerte søndag med 10 mål da Nord-Makedonia ble slått med 34–24.

Men landslagssjef Staffan Olsson holder Norge som favoritt.

– Jeg mener Norge er blant de fire beste lagene i verden nå som laget er skadefritt, sier den svenske legenden til VG.

EFFEKTIV: Sebastian Barthold før pause.

Det begynte langt fra fantastisk. Argentinas stjerne, Diego Simonet, var på et helt annet nivå enn mot Nederland fredag. De bosniske dommerne var på motsatt nivå.

– Tålmodighet. Vi kommer sakte, men sikkert, til å spise dem opp, meldte Jonas Wille i en time out på stillingen 10–7.

Landslagssjefen fikk i stedet to argentinske mål rett i fjeset.

Men fra 10–9 styrte Norge inn til en trygg pauseledelse på 16–12. Det skjedde med Sander Sagosen og Christian O’Sullivan på benken i det norske angrepsspillet. Tobias Grøndahl fikk VM-debuten. Han både bommet og feilet, men scoret sitt første VM-mål.

Norge ledet – trygt nok – med fire mål halvveis i en omgang hvor Sebastian Bartholds effektivitet (fem mål på like mange skudd) var den største beholdningen.

FEM MÅL: Magnus Abelvik Rød gjorde jobben mot Argentina.

Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød tok umiddelbart tak etter pause.

Etter tre Sagosen-scoringer ledet Norge med syv mål. Kampen om poengene var kjørt.

– Vi gjorde flere feil enn normalt, men slik er det ofte mot disse lagene. Etter pause var det bedre, oppsummerer Sagosen etter kampen.

Kristian Sæverås slet lenge med redningene, men det norske keepere spilte seg stort opp i kampen. Da kvarteret gjensto ble Sagosen tatt inn igjen på benken.

Landslagssjefen har en klar plan om at den norske stjernespilleren ikke skal slukne på slutten av VM. Grøndahl kom inn igjen. Den «lille» playmakeren på 182 cm satte umiddelbart opp Magnus Abelvik Rød til scoring og puttet så inn sitt andre for dagen.

– Hekt utrolig fantastisk kult å få muligheten. det har kriblet i fingrene, hodet og magen. Dette har jeg ventet på lenge og jeg føler at jeg tok vare på muligheten selv om det ble noen tekniske feil, sier Grøndahl til VG.

Gøran Johannessen fant rytmen, scoret tre mål mot slutten og leverte sin beste periode på banen så langt i VM.

Kampens fineste scoring kom da Alexander Blonz scoret Norges siste mål på en flyvert servert på langpasning fra målvakt Sæverås.

Argentina var ikke lenger noen målestokk.

Etter oppgjøret mot Nederland tirsdag flytter Norge til Katowice. Der venter sannsynligvis kamper mot Tyskland, Serbia og Qatar i hovedrunden fra 19. til 23. januar.