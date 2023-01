Utforen i St. Anton avlyst – erstattes med super-G

Fredagens utfortrening i sveitsiske St. Anton er avlyst. Dermed må det kjøres super-G i Østerrike både lørdag og søndag

FORDEL? At det blir to super-G renn i St. Anton trenger ikke være noen ulempe for Ragnhild Mowinckel.

13.01.2023 10:44

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) opplyste fredag formiddag at den planlagte treningen ikke ble noe av. Det har vært dårlig vær i fjellandsbyen de siste dagene.

Én utfortrening er obligatorisk for å gjennomføre et verdenscuprenn. Det betyr at det i stedet blir to super-G-renn i St. Anton, som ikke trenger å være noen ulempe for Ragnhild Mowinckel.

Rival-løperen har levert bedre i super-G, og nå har hun to dager hvor hun skal prøve å gjenskape pallplassen fra Beaver Creek tidligere i sesongen.

Også Kajsa Vickhoff Lie er på det norske fartslaget.