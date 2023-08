Følg Japan–Norge her

I Japan møter Norge et av mesterskapets mest imponerende lag så langt.

Japanerne har vunnet alle kampene sine så langt, og i tillegg scoret elleve ganger uten å slippe inn ett eneste mål. Det mest oppsiktsvekkende var seieren over Spania. Til tross for at de bare hadde ballen 23 prosent av tiden, ble spanjolene slått hele 4–0.

Da er det også verdt å nevne at Spania tok seg videre til kvartfinalen tidligere i dag, ved å smadre Norges gruppespillmotstander, Sveits, 5–1.