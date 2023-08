Den nye dirigenten

Han fikk aldri sjansen i Vålerenga. Nå har Elias Hagen flyttet hjem til Oslo for å redde klubben han fulgte i barndommen.

Tirsdag signerte Elias Hagen en fireårskontrakt med Vålerenga. Han håper han kan bidra til å få osloklubben tilbake på topp. Vis mer

En klubb i fritt fall sportslig, misnøye med ledelsen og en fersk trener som så langt bare taper fotballkamper. Elias Kristoffersen Hagen (23) opplever at det stormer rundt Vålerenga før han i det hele tatt har sparket en ball for sin nye klubb.

I duskregnet på Intility Arena følger spillerne konsentrert med på beskjedene fra trener Geir Bakke. Halvveis i sesongen ligger Vålerenga under streken. Klubben må ta grep for å unngå nedrykk. Et av disse er å forsterke midtbanen med spilleren som ble seriemester med Bodø/Glimt før han dro til svenske IFK Göteborg.