Slik hylles Ruud rundt i verden: – Sensasjonen kan være et faktum

Casper Ruud (23) hylles etter sin overbevisende kvartfinaleseier i US Open – og det får stor oppmerksomhet at han kan bli verdensener denne uken.

DRØMMESEIER: Casper Ruud lukker øynene og nyter øyeblikket idet kvartfinalen mot Matteo Berrettini er over.

14 minutter siden

Under tittelen «Norska succén – kan bli världsetta», skriver Aftonbladets New York-korrespondent Per Bjurman:

– En norsk verdensener i tennis? Fortsetter Casper Ruuds US Open-eventyr som det har begynt, kan sensasjonen være et faktum innen uken er over.

Konkurrenten Expressen har også tatt poenget:

– Muligheten øker stadig for at han kan forlate New York som første nordmann som vinner en Grand Slam-tittel og oppnår å bli verdensener.

– Ruud gjorde først suksess på grus, men har utviklet seg til en spiller på alle underlag. Med sin kraftige forehand, stabilitet og at han er atletisk som sine viktigste styrker, skriver Sky Sports.

TAKK FOR KAMPEN: Matteo Berrettini takker sin norske overmann for kampen.

Den kjente portugisiske tennisjournalisten José Morgado skriver på Twitter:

– Casper Ruud fortsetter sin flotte sesong, kommer tilbake fra å ligge under 2–5 i 3. sett til å slå Matteo Berrettini 6-1, 6-4, 7-6(4) og nå semifinalen på USOpen. Og er ett skritt nærmere å bli verdensener.

– Ruud har muligheten til å gå til topps på verdensrankingen hvis han vinner semifinalen, skriver BBC, som fastslår at Ruud hadde en «elektrisk start» i kvartfinalen mot Matteo Berrettini.

BBC omtaler også muligheten for at Ruud kan møte Nick Kyrgios i semifinalen – etter skandalekampen mellom de to i Roma i 2019.

– Casper Ruud har nummer én på verdensrankingen i sikte, skriver The Guardian – og fastslår at han utklasset Matteo Berrettini.

– Han låste kontinuerlig Berrettini inn i backhand-hjørnet med sin tunge, «ondsinnede» forehand, forsvarte seg ekstremt godt og hadde et høyt antall returer sammen med en høy førsteserve-prosent, fortsetter den engelske avisen.

– Casper Ruud vil forlate New York som minst nummer tre i verden, fastslår argentinske Set Tennis på Twitter, mens russiske Sport Ekspress understreker at Ruud fortsatt kan bli verdensener.

– Nordmannen er het som Nadal-etterfølger, skriver tyske sport1.de og forklarer at både Ruud og spanjolen Carlos Alcaraz er avhengig av å nå finalen om de skal gå forbi Rafael Nadal.

– Casper Ruud har sin første Grand Slam-tittel og toppen av verdensrankingen i blikket, fortsetter det tyske nettstedet.