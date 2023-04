Ine Andersson tok EM-sølv

Ine Andersson (34) tok sølv i EM i vektløfting tirsdag.

SØLV-JENTE: Ine Andersson.

18.04.2023 18:05 Oppdatert 18.04.2023 18:29

I 2022 tok hun gull - men den gang i vektklassen under. Denne gang løftet Tambarskjelvar-utøveren sitt beste noen sinne, 121 kilo i støt, noe som altså holdt til sølv.

– Jeg har gått opp en klasse til EM. Målet er OL, og da skal jeg tilbake til 59-kilosklassen, sier Andersson til VG.

Hun løftet denne gang i 64 kilosklassen.

– Ine setter personlige rekorder i både støt, rykk og sammenlagt. Dette lover veldig godt, sier vektløfterpresident Stian Grimseth til VG.

Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen i vektløfterforbundet hyller Andersson:

– Det er ikke vanskelig å forstå at Andersson er stort forbilde for mange unge vektløftere, og at hun også bidrar som landslagsansvarlig for vårt juniorlandslag forteller alt om hvor fantastisk person denne jenta er. Jeg forstår veldig godt at Olympiatoppen også satser på Andersson, og det bør i hvert fall ikke bli noe mindre satsing etter dette, mener Edvartsen.