Viking til himmels etter første ligaseier: – Det var emosjonelt

(Viking – Lillestrøm 2–0) Med et kvarter igjen å spille ble jubelen sluppet løs på et fullstappet SR-Bank arena. Enkelte med gule briller mener nok at Lillestrøm ble snytt for straffe.

15.04.2023 19:58 Oppdatert 15.04.2023 20:20

Oppdateres

Etter å ha kun vært 10 minutter på banen datt ballen ned til Sondre Bjørshol (28) i sekstenmeteren. Viking-spilleren gjorde ingen feil, og sørget for at de drøyt 15 tusen fremmøtte kunne se Viking ta sine første poeng for sesongen.

– Deilig å komme inn og bidra. Når publikum leverer så er det kjekt at vi også leverer, sa innbytter Bjørshol til TV 2 etter kampen.

FULLT: SR-Bank arena var fullsatt i oppgjøret mot Lillestrøm.

Fire minutter på overtid satset bortelaget mye for å utligne. Det gjorde at det ble mye rom for Viking. Yazbek ble med det spilt alene gjennom og var sikker som bare det, og satte inn 2–0 like før slutt. På sidelinjen sto Viking-trener Morten Jensen jublende med blanke øyne.

– Det var emosjonelt. Det er ingenting som er så kjekt som å vinne fotballkamper, sa Jensen glisende etter kampen.

Men Lillestrøm-spillere og fans vil nok mene at historien kunne vært annerledes, for like etter pause ble Vetle Dragsnes’ innlegg blokkert av Patrick Yazbek. Dragsnes ropte umiddelbart på straffe. Reprisen viste at ballen traff Viking-spilleren i armen, men VAR grep ikke inne.

– Jeg vet ikke helt jeg, sa Lillestrøm-trener Geir Bakke da han fikk se situasjonen etter kampen.

– Man kan sikkert blåse og sikkert ikke. Vi kan ikke drive detektivarbeid etter hver serierunde, la han til.

MED FANSEN: Viking-spillerne feiret med fansen etter kampen.

Lillestrøm bugnet til å begynne med av overskudd, da de endelig fikk komme i gang med årets eliteseriesesong, etter at den egentlige serieåpningen mot Strømsgodset ble utsatt på grunn av coronautbrudd i Godset-troppen.

På et fullsatt SR-Bank arena presset Lillestrøm hjemmelaget innledningsvis, men Viking våknet til liv etter gultrøyenes friske start. Før det var spilt 10 minutter leverte nysigneringen Lars-Jørgen Salvesen (27) en flott heading etter en corner. Ballen gikk med mye fart mot det nærmeste hjørnet, men Lillestrøm-keeper Mats Hedenstad vartet opp med en strålende redning.

– Begrepet «kjemperedning» blir ofte misbrukt, synes jeg, men dette er en kjemperedning, sa fotballekspert i TV 2 og tidligere landslagskeeper, Erik Thorstvedt i pausen.

Begge lag hadde sine sjanser i første omgang, men ingen av dem lyktes med å få ballen i nettet.

Sjansene uteble heller ikke i andre omgang, men det var kun Viking som fikk hull på byllen og kunne feire sesongens første trepoenger.