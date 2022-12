Sport Langrenn – Jeg har nesten ikke ord LILLEHAMMER (Aftenposten): Før sesongen var Heidi Weng i tvil om hun ville klare å komme seg til startstreken. Nå slår langrennsesset tilbake etter et vondt 2022.

Pål Strande Gamlemoen Journalist

7 minutter siden

Forrige uke var det gledestårer da Heidi Weng ble nummer seks i verdenscupåpningen i Ruka.

Under fredagens 10 kilometer på Lillehammer var tårene byttet ut med et dirrende gledesbrøl. For da Ebba Andersson kom i mål bak Weng på intervallstarten, skjønte den norske løperen at pallplassen var sikret. Weng ble nummer tre, bak tyske Katharina Hennig og USAs vinner Jessica Diggins.

– Det er egentlig utrolig. Jeg har nesten ikke ord selv. For bare to måneder siden var situasjonen min helt annerledes, sier Weng.

Hun skjønner ikke helt hvordan sesongstarten er blitt så bra. Bak tårene og gledesbrølet er en historie om sykdom, intense smerter og en helt spesiell samtalepartner.