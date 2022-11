Suveren Klæbo etter skadetrøbbelet: - Ekstremt imponerende

I sprintfinalen i finske Ruka var det fire nordmenn til start. I mål var Johannes Høsflot Klæbo suverent best - og Even Northug kom på pallen for aller første gang i verdenscupkarrieren.

Johannes Høsflot Klæbo var suveren i sin kvartfinale i Ruka, og senere kunne ingen av konkurrentene hamle opp med Byåsen-løperen i semifinalen og finalen heller.

TRONDHEIM/RUKA: Den vonde hamstringen som har plaget Johannes Høsflot Klæbo siden i sommer, så ikke ut til å være et problem for skiesset fra Byåsen under verdenscupåpningen i finske Ruka fredag.

Klæbo tok ingen sjanser sist helg på Beitostølen og droppet sprinten, men torsdag bestemte han seg for å gå den klassiske sprinten i Finland.